傷癒復出不轉牛棚！　佐佐木朗希鎖定道奇先發輪值

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇目前在國聯西區的領先優勢岌岌可危，卻又再度受到傷病困擾，右投岡索林（Tony Gonsolin）因右手肘動刀，確定本季報銷。日籍火球新秀佐佐木朗希因右肩傷勢，賽季至今僅先發8場，防禦率4.72，且自5月10日對亞利桑那響尾蛇之戰後便高掛免戰牌。

根據《Dodger Blue》記者莫雷諾（Matthew Moreno）報導，總教練羅伯斯（Dave Roberts）已明確表示，球隊並未考慮將佐佐木移入牛棚，傷癒回歸後將直接重返先發輪值。

羅伯斯坦言，當前先發投手深度不足是關鍵因素，「如果有什麼情況發生，必須要有人能頂上。」雖然史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）相繼回歸，但2人過去也有不少傷病史，球隊仍需在輪值保持深度與戰力。

佐佐木去年冬天以新人合約自日本旅美加盟，原本就被視為年度最佳新人獎的有力競爭者，道奇方面希望他能累積更多先發經驗，成為長期投手戰力。

另一方面，道奇牛棚同樣有補強需求，史考特、葉茲（Kirby Yates）、寇佩區（Michael Kopech）都還在傷後復健中，預計季後賽前可回歸。

為保持戰力平衡，佐佐木的重要性不言而喻。他將於本周五（15日）在3A展開復健賽，預計投3局，為重返大聯盟先發進行最後準備。