運動雲

>

傷癒復出不轉牛棚！　佐佐木朗希鎖定道奇先發輪值

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希傷癒復出不轉牛棚。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇目前在國聯西區的領先優勢岌岌可危，卻又再度受到傷病困擾，右投岡索林（Tony Gonsolin）因右手肘動刀，確定本季報銷。日籍火球新秀佐佐木朗希因右肩傷勢，賽季至今僅先發8場，防禦率4.72，且自5月10日對亞利桑那響尾蛇之戰後便高掛免戰牌。

根據《Dodger Blue》記者莫雷諾（Matthew Moreno）報導，總教練羅伯斯（Dave Roberts）已明確表示，球隊並未考慮將佐佐木移入牛棚，傷癒回歸後將直接重返先發輪值。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅伯斯坦言，當前先發投手深度不足是關鍵因素，「如果有什麼情況發生，必須要有人能頂上。」雖然史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）相繼回歸，但2人過去也有不少傷病史，球隊仍需在輪值保持深度與戰力。

佐佐木去年冬天以新人合約自日本旅美加盟，原本就被視為年度最佳新人獎的有力競爭者，道奇方面希望他能累積更多先發經驗，成為長期投手戰力。

另一方面，道奇牛棚同樣有補強需求，史考特、葉茲（Kirby Yates）、寇佩區（Michael Kopech）都還在傷後復健中，預計季後賽前可回歸。

為保持戰力平衡，佐佐木的重要性不言而喻。他將於本周五（15日）在3A展開復健賽，預計投3局，為重返大聯盟先發進行最後準備。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇佐佐木朗希

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

「Let’s go Franco！」響徹新莊　富藍戈抱愛女向球迷道別

「Let’s go Franco！」響徹新莊　富藍戈抱愛女向球迷道別

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

河村勇輝靠「喬丹」學習英文　公牛教練要他別道歉、繼續打！

河村勇輝靠「喬丹」學習英文　公牛教練要他別道歉、繼續打！

「最難的都有了」蘇智傑想過完全打擊　2次MVP都遇李東洺謙稱湊巧

「最難的都有了」蘇智傑想過完全打擊　2次MVP都遇李東洺謙稱湊巧

山本由伸缺乏銳利度！　羅伯斯：表現不到水平

山本由伸缺乏銳利度！　羅伯斯：表現不到水平

大谷翔平降至第2、賈吉躍升榜首　ESPN季中更新前50排名

大谷翔平降至第2、賈吉躍升榜首　ESPN季中更新前50排名

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

熱門新聞

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

「Let’s go Franco！」響徹新莊　富藍戈抱愛女向球迷道別

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

讀者回應

﻿

熱門新聞

1191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！一天漲粉20萬

2中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子

3Let’s go Franco！富藍戈抱女道別

4大谷翔平遭夏威夷房地產商提告！

5中華男籃爭亞洲盃4強　FIBA曝勝負關鍵

最新新聞

1最強洋將回歸　國王與沃許本完成續約

2大谷揮棒後甩手、8月盜壘激增引關注

3與伊朗爭4強　陳盈駿：為每個球權而戰

4大谷翔平遭前東家罕見三殺

5大谷翔平愛犬會陪女兒睡覺

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

餅總：林祖傑那一棒更關鍵　今天裁判節奏「兩邊都不好投」

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366