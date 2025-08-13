姜白虎簽約耶利奇經紀公司！為挑戰大聯盟鋪路？韓媒：但本季低潮

▲▼姜白虎與經紀公司Paragon Sports簽約。（圖／截自Paragon Sports官方IG）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職KT巫師隊的姜白虎在本季結束後將取得自由球員（FA）資格，如今與美國經紀公司攜手，引發外界解讀為有意進軍美職的動作。

美國當地經紀公司 Paragon Sports International 於12日正式宣布簽下姜白虎，並表示：「很高興能迎來韓國棒球明星姜白虎加入團隊，對他未來的表現充滿期待。」

Paragon Sports 是一家專門經營美職與北美職業體育選手事務的全球經紀公司，旗下包括2018年國聯MVP、現效力於密爾瓦基釀酒人的耶利奇（Christian Yelich）。

姜白虎在保留與國內經紀公司合作的同時，選擇由 Paragon Sports 作為海外事務的專屬經紀公司。舊金山巨人的李政厚、道奇隊的金慧成也都是在與海外經紀公司簽約後，於隔年踏上美職舞台。

韓媒《體育首爾》報導指出，這次的選擇雖不能直接保證他立即赴美，但顯然為海外發展保留了可能性。本季結束後，姜白虎將可自由與KBO與海外球隊談約，且他已於2023年杭州亞運奪金完成兵役義務，海外挑戰幾乎沒有現實阻礙。

不過，與海外經紀公司簽約並不等於穩上美職。2021年球季前，羅成範（現起亞虎）與知名經紀公司波拉斯合作，但因未收到滿意的報價，最終選擇留在韓職。姜白虎同樣需要市場評價來決定去向。

他的優勢很明顯：2026年時僅27歲，具備長打能力，去年還嘗試過戴上捕手面罩展現多位置守備的潛力。不過，傷病史與近年的成績下滑則是劣勢。自2022年以來，他因大小傷勢多次缺陣，本季也曾短暫離隊。

截至13日賽前，姜白虎本季出賽62場，打擊率0.255，擊出10轟、39分打點，OPS為0.784。去年他的成績為打擊率0.289、26轟、96分打點，OPS 0.840，數據略顯遜色。本季的起伏將成為影響他在國內外市場價值的關鍵因素。

姜白虎過去曾表示，對於美職挑戰「會先專注於賽季，等結束後再考慮」。無論是留在國內、赴海外打球，還是挑戰MLB，這次的簽約都將成為他職業生涯的重要轉捩點。