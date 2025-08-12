汗量驚人隨身帶手帕！周彥農被稱「手帕王子」　明拚5局守住比分

▲周彥農 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／新北報導

統一7-ELEVEn獅隊新秀投手周彥農因場上「汗量驚人」，被隊友與教練稱作「手帕王子」。今年開季在二軍，他總是帶著手帕上場投球擦汗，成為有趣的畫面。明天將迎來第2場先發，他希望能夠投到5局，盡量控制失分，為球隊做出貢獻。

8月6日生涯初先發時，場邊有球迷高舉特製應援看板，上頭寫著「手帕王子」。周彥農笑著透露，其實舉牌的人正是他新婚不久的妻子。巧合的是，他是在拍攝統一獅「良緣神助宮」廟宇主題日後不久，便與另一半登記結婚，彷彿真的獲得月下老人的加持。

對於擁有「手帕王子」稱號，周彥農透露，主要是因為自己太會流汗了，「今年剛開季在二軍，我都會帶著手帕上場投球，學長、教練都虧我是『手帕王子』。」

不過後來因為投球有時間限制，周彥農發現自己常常下意識用球衣擦汗，「手帕用了三、四場後，就沒有再帶上場，但包包裡還是會放著。」他不好意思地笑說，「因為遇到球迷，我也會很緊張、流很多汗。」

周彥農生涯初先發用68球投完4局，被敲7安失3分，沒有保送，送出1次三振。回憶那場比賽，他直言相當緊張，但教練團交代的指令很簡單——壓低球路、不要想太多，「因為是初登板，我也不想太複雜，結果執行得還不錯。」

他認為，自己並非三振型態的投手，但除了要加強球速、球威，提升揮空率仍是課題，「畢竟壘上有人時，還是要靠三振凍結跑者，三振這方面還是有必要加強。」

明（13日）將迎來第二場先發，他設定的目標很明確——至少吃滿5局，把失分壓在球隊可追的範圍，「每一場都很珍惜，要盡全力把握。」

總教練林岳平表示，這一場同樣對周彥農並沒有特別設限，「有什麼做什麼」，胡智爲也會在後段接替。

餅總進一步透露，胡智爲接下來會持續拉長局數，未來不排除回到先發角色。

「原先就是規劃讓郭俊麟、周彥農投過之後，再來調整方針，現在看起來，如果胡智爲先發能吃下較長局數，他的角色將優先於這兩位。」林岳平坦言，過去安排他接在後面是為了頂住輪值空檔，但隨著4位洋投即將到位，未來單周可能只需要一位本土先發。