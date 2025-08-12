運動雲

>

汗量驚人隨身帶手帕！周彥農被稱「手帕王子」　明拚5局守住比分

▲周彥農 。（圖／中職提供）

▲周彥農 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／新北報導

統一7-ELEVEn獅隊新秀投手周彥農因場上「汗量驚人」，被隊友與教練稱作「手帕王子」。今年開季在二軍，他總是帶著手帕上場投球擦汗，成為有趣的畫面。明天將迎來第2場先發，他希望能夠投到5局，盡量控制失分，為球隊做出貢獻。

8月6日生涯初先發時，場邊有球迷高舉特製應援看板，上頭寫著「手帕王子」。周彥農笑著透露，其實舉牌的人正是他新婚不久的妻子。巧合的是，他是在拍攝統一獅「良緣神助宮」廟宇主題日後不久，便與另一半登記結婚，彷彿真的獲得月下老人的加持。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於擁有「手帕王子」稱號，周彥農透露，主要是因為自己太會流汗了，「今年剛開季在二軍，我都會帶著手帕上場投球，學長、教練都虧我是『手帕王子』。」

不過後來因為投球有時間限制，周彥農發現自己常常下意識用球衣擦汗，「手帕用了三、四場後，就沒有再帶上場，但包包裡還是會放著。」他不好意思地笑說，「因為遇到球迷，我也會很緊張、流很多汗。」

周彥農生涯初先發用68球投完4局，被敲7安失3分，沒有保送，送出1次三振。回憶那場比賽，他直言相當緊張，但教練團交代的指令很簡單——壓低球路、不要想太多，「因為是初登板，我也不想太複雜，結果執行得還不錯。」

他認為，自己並非三振型態的投手，但除了要加強球速、球威，提升揮空率仍是課題，「畢竟壘上有人時，還是要靠三振凍結跑者，三振這方面還是有必要加強。」

明（13日）將迎來第二場先發，他設定的目標很明確——至少吃滿5局，把失分壓在球隊可追的範圍，「每一場都很珍惜，要盡全力把握。」

總教練林岳平表示，這一場同樣對周彥農並沒有特別設限，「有什麼做什麼」，胡智爲也會在後段接替。

餅總進一步透露，胡智爲接下來會持續拉長局數，未來不排除回到先發角色。

「原先就是規劃讓郭俊麟、周彥農投過之後，再來調整方針，現在看起來，如果胡智爲先發能吃下較長局數，他的角色將優先於這兩位。」林岳平坦言，過去安排他接在後面是為了頂住輪值空檔，但隨著4位洋投即將到位，未來單周可能只需要一位本土先發。

關鍵字： 棒球統一獅投手手帕王子新秀

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平重返天使主場先發　羅伯斯猜球迷兩反應：被打爆會笑

大谷翔平重返天使主場先發　羅伯斯猜球迷兩反應：被打爆會笑

猛獅首局灌10分12比4賞悍將4連敗　蘇智傑單局轟＋三壘打奪MVP

猛獅首局灌10分12比4賞悍將4連敗　蘇智傑單局轟＋三壘打奪MVP

經典賽對台灣誰先發？韓媒預測160公里火球男取代安佑鎮

經典賽對台灣誰先發？韓媒預測160公里火球男取代安佑鎮

孫易磊生涯首先發3.1局失2分退場　今抹消登錄下二軍

孫易磊生涯首先發3.1局失2分退場　今抹消登錄下二軍

快訊／中華男籃力退約旦成功復仇　睽違12年挺進亞洲盃8強

快訊／中華男籃力退約旦成功復仇　睽違12年挺進亞洲盃8強

河村勇輝靠「喬丹」學習英文　公牛教練要他別道歉、繼續打！

河村勇輝靠「喬丹」學習英文　公牛教練要他別道歉、繼續打！

大谷翔平連3戰開轟！本季已42發　外媒看好締隊史60轟首見壯舉

大谷翔平連3戰開轟！本季已42發　外媒看好締隊史60轟首見壯舉

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

熱門新聞

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平重返天使主場先發　羅伯斯猜球迷兩反應：被打爆會笑

猛獅首局灌10分12比4賞悍將4連敗　蘇智傑單局轟＋三壘打奪MVP

經典賽對台灣誰先發？韓媒預測160公里火球男取代安佑鎮

讀者回應

﻿

熱門新聞

1191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！一天漲粉20萬

2大谷翔平遭夏威夷房地產商提告！

3詹凱翔一口氣游了224公尺卻被判失格

4大谷回天使先發　羅伯斯猜球迷兩反應

5猛獅首局灌10分12比4擊退富邦！

最新新聞

1蘇智傑想過完全打擊　淡定看一巧合

2陳晨威盜壘失敗！古久保：二壘手有阻擋進壘

3餅總讚林祖傑關鍵一擊　裁判節奏難投

4魔神樂連21.2局無責失「每場都修正」

5猛獅首局灌10分12比4擊退富邦！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

孫易磊首次先發邀台灣球迷來加油　向伊藤大海請教對軟銀投球策略

相隔34天重返先發展現壓制力　曹祐齊：做好自己，不想對手怎麼樣

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

權喜原、金娜妍雙韓援合體　攜手賣力喊麥畫面太香！

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366