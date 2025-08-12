運動雲

>

曾峻岳淡定面對不理性私訊　坦言投球機制跑掉盼找回最佳狀態

▲▼中職曾峻岳。（圖／記者李毓康攝）

▲曾峻岳。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將投手曾峻岳上周日對中信兄弟登板失守，最終承擔敗投。賽後他在社群分享收到不理性球迷的私訊，引發討論。對此，他今日賽前神情平靜表示，之所以公開，是因為剛好看到，「讓大家知道其實有這種人。」他強調，只要不牽涉到家人，不會因此受影響，「畢竟嘴巴長在別人身上。」

曾峻岳本季因傷缺陣一段時間，歸隊後狀況仍不算穩定。總教練陳金鋒坦言，他的控球位置沒有過去精準，一旦球數落後，打者鎖定攻擊的機率就會提高。曾峻岳自己也認同，「這幾場投球機制還沒找到好的感覺，也有持續和投手教練溝通，主要是投球姿勢有些跑掉，要趕快抓回來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前他被安排在第8局登板，對於角色轉換，他認為與過往擔任終結者差別不大，「兩個位置都丟過，最重要是不要保送，守下一局。」現任終結者張奕近況不俗，他表示沒有取代對方的念頭，「學長投得很好，成績有目共睹，大家都是為了球隊。」

外籍投手富藍戈即將離隊，曾峻岳透露兩人私下感情很好，「平常都黏踢踢，賽前都會一起熱身。」富藍戈事前已向他透露，球隊可能因先發戰力需求將自己註銷，「他的定位確實比較尷尬。我在二軍那段時間，也常看鈴木投球，他真的投得很好，加上近期牛棚戰力充足，下方也有人準備升上來，只能祝福富藍戈未來一切順利。」

談到新升上一軍的鈴木駿輔，曾峻岳讚不絕口，「在二軍時就和他傳接球，他原本就有150公里的球速，前期是147、148公里，到後期幾乎都維持在150公里以上。」

他還特別準備一件印有「Taiwan」字樣的國家隊球衣，打算與富藍戈交換，「是台韓交流賽的球衣，覺得很有紀念性。」

重返一軍後，曾峻岳期許自己避免再度受傷。回顧這次的受傷，他直呼「離奇」，「是賽前熱身衝刺時在草皮滑倒，隔天還要趕回台北，那兩三天幾乎沒辦法正常走路，全程掰咖。」

關鍵字： 曾峻岳富邦悍將富藍戈鈴木駿輔新人

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平重返天使主場先發　羅伯斯猜球迷兩反應：被打爆會笑

大谷翔平重返天使主場先發　羅伯斯猜球迷兩反應：被打爆會笑

經典賽對台灣誰先發？韓媒預測160公里火球男取代安佑鎮

經典賽對台灣誰先發？韓媒預測160公里火球男取代安佑鎮

孫易磊生涯首先發3.1局失2分退場　今抹消登錄下二軍

孫易磊生涯首先發3.1局失2分退場　今抹消登錄下二軍

快訊／中華男籃力退約旦成功復仇　睽違12年挺進亞洲盃8強

快訊／中華男籃力退約旦成功復仇　睽違12年挺進亞洲盃8強

大谷翔平連3戰開轟！本季已42發　外媒看好締隊史60轟首見壯舉

大谷翔平連3戰開轟！本季已42發　外媒看好締隊史60轟首見壯舉

中信兄弟攜手《排球少年》大巨蛋熱血開戰　烏野高校聯名球衣亮相

中信兄弟攜手《排球少年》大巨蛋熱血開戰　烏野高校聯名球衣亮相

中華隊勝約旦洗刷痛苦記憶！圖齊感謝全隊犧牲　對伊朗將調整防守

中華隊勝約旦洗刷痛苦記憶！圖齊感謝全隊犧牲　對伊朗將調整防守

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

熱門新聞

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平重返天使主場先發　羅伯斯猜球迷兩反應：被打爆會笑

經典賽對台灣誰先發？韓媒預測160公里火球男取代安佑鎮

孫易磊生涯首先發3.1局失2分退場　今抹消登錄下二軍

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平遭夏威夷房地產商提告！

2191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！一天漲粉20萬

3詹凱翔一口氣游了224公尺卻被判失格

4大谷回天使先發　羅伯斯猜球迷兩反應

5韓媒預測160公里火球男對台灣

最新新聞

1達比修有6局6K　奪下日美通算205勝

2曾峻岳淡定面對酸民　自省問題點

3鈴木駿輔「完美0」　親自解密蛻變

4舉重女神接運動部長？　郭婞淳已婉拒

5註銷富藍戈不是捨棄！富邦持續看洋將

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

孫易磊首次先發邀台灣球迷來加油　向伊藤大海請教對軟銀投球策略

相隔34天重返先發展現壓制力　曹祐齊：做好自己，不想對手怎麼樣

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

權喜原、金娜妍雙韓援合體　攜手賣力喊麥畫面太香！

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366