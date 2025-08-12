曾峻岳淡定面對不理性私訊　坦言投球機制跑掉盼找回最佳狀態

▲曾峻岳。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／新北報導

富邦悍將投手曾峻岳上周日對中信兄弟登板失守，最終承擔敗投。賽後他在社群分享收到不理性球迷的私訊，引發討論。對此，他今日賽前神情平靜表示，之所以公開，是因為剛好看到，「讓大家知道其實有這種人。」他強調，只要不牽涉到家人，不會因此受影響，「畢竟嘴巴長在別人身上。」

曾峻岳本季因傷缺陣一段時間，歸隊後狀況仍不算穩定。總教練陳金鋒坦言，他的控球位置沒有過去精準，一旦球數落後，打者鎖定攻擊的機率就會提高。曾峻岳自己也認同，「這幾場投球機制還沒找到好的感覺，也有持續和投手教練溝通，主要是投球姿勢有些跑掉，要趕快抓回來。」

目前他被安排在第8局登板，對於角色轉換，他認為與過往擔任終結者差別不大，「兩個位置都丟過，最重要是不要保送，守下一局。」現任終結者張奕近況不俗，他表示沒有取代對方的念頭，「學長投得很好，成績有目共睹，大家都是為了球隊。」

外籍投手富藍戈即將離隊，曾峻岳透露兩人私下感情很好，「平常都黏踢踢，賽前都會一起熱身。」富藍戈事前已向他透露，球隊可能因先發戰力需求將自己註銷，「他的定位確實比較尷尬。我在二軍那段時間，也常看鈴木投球，他真的投得很好，加上近期牛棚戰力充足，下方也有人準備升上來，只能祝福富藍戈未來一切順利。」

談到新升上一軍的鈴木駿輔，曾峻岳讚不絕口，「在二軍時就和他傳接球，他原本就有150公里的球速，前期是147、148公里，到後期幾乎都維持在150公里以上。」

他還特別準備一件印有「Taiwan」字樣的國家隊球衣，打算與富藍戈交換，「是台韓交流賽的球衣，覺得很有紀念性。」

重返一軍後，曾峻岳期許自己避免再度受傷。回顧這次的受傷，他直呼「離奇」，「是賽前熱身衝刺時在草皮滑倒，隔天還要趕回台北，那兩三天幾乎沒辦法正常走路，全程掰咖。」