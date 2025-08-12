運動雲

>

註銷富藍戈「不是捨棄」！鋒總坦言考慮很久　尋找新洋將沒有間斷

▲富邦悍將即將進行洋將異動，將註銷富藍戈。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將即將進行洋將異動，將註銷富藍戈。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將今天將註銷外籍投手富藍戈（Enderson Franco），並將註冊二軍表現優異的日籍投手鈴木駿輔。總教練陳金鋒強調不是捨棄，只是現階段做出的考量，至於鈴木駿輔上一軍後，將以先發為主。

富藍戈加入悍將已經4年，對球隊有一定的貢獻。對於最終決定捨棄他，陳金鋒說，「沒有捨棄，主要是目前本土先發沒有那麼穩定，特別是2位年輕投手，局數慢慢拉長之後，顯得比較不穩。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「考量到先發如果無法完成前面局數，也是要有人去吃，目前看起來只有2位（外籍先發），是比較吃重，跟投手教練討論後，決定接下來就以先發為主。」陳金鋒認為，接下來外籍投手以3先發為主，在分擔比較多局數的狀況下，希望能藉此緩解牛棚壓力。

這決定考慮很久嗎？陳金鋒直言，「當然，富藍戈的投球能力對我們有一定幫助。」但回到上述所提及，目前先發戰力告急，因此做出這項決定。」

少了富藍戈之後，陳金鋒表示，會按照目前規劃，由張奕跟曾峻岳兩位本土把關後援防線，「他們兩個人的投球能力基本上跟富藍戈沒有差太多，角色位置也重疊，算是差距最小的。」

距離球季還有一段時間，明年是否還有可能合作，陳金鋒坦言，現在還沒辦法思考明年的洋將配置，「明年的事，等季後再來討論。」

至於鈴木駿輔拉上一軍的定位？陳金鋒先是開玩笑稱，「放在球隊！」隨後認真表示，「會先以先發，後面也可能看狀況調整，因為他的角色其實也跟富藍戈類似，是可以中繼的。」

悍將今天賽前球員異動，高捷昨日下二軍後，張進德登錄。陳金鋒另外提到，除了張奕跟曾峻岳之外，牛棚方面，二軍也有王尉永在待命，「不過他現在狀況沒這麼好，先讓他二軍多比賽。」

831洋將大限在即，陳金鋒則表示，還是一直有在看洋將，「其實沒有間斷，有人選，但可能有一些狀況沒辦法來。」他強調，球團一直有在尋找，「這時間點比較複雜一點點，因為沒有太多時間可以測試，就是要看來不來得及。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平重返天使主場先發　羅伯斯猜球迷兩反應：被打爆會笑

大谷翔平重返天使主場先發　羅伯斯猜球迷兩反應：被打爆會笑

經典賽對台灣誰先發？韓媒預測160公里火球男取代安佑鎮

經典賽對台灣誰先發？韓媒預測160公里火球男取代安佑鎮

孫易磊生涯首先發3.1局失2分退場　今抹消登錄下二軍

孫易磊生涯首先發3.1局失2分退場　今抹消登錄下二軍

快訊／中華男籃力退約旦成功復仇　睽違12年挺進亞洲盃8強

快訊／中華男籃力退約旦成功復仇　睽違12年挺進亞洲盃8強

大谷翔平連3戰開轟！本季已42發　外媒看好締隊史60轟首見壯舉

大谷翔平連3戰開轟！本季已42發　外媒看好締隊史60轟首見壯舉

中信兄弟攜手《排球少年》大巨蛋熱血開戰　烏野高校聯名球衣亮相

中信兄弟攜手《排球少年》大巨蛋熱血開戰　烏野高校聯名球衣亮相

中華隊勝約旦洗刷痛苦記憶！圖齊感謝全隊犧牲　對伊朗將調整防守

中華隊勝約旦洗刷痛苦記憶！圖齊感謝全隊犧牲　對伊朗將調整防守

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

熱門新聞

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平重返天使主場先發　羅伯斯猜球迷兩反應：被打爆會笑

經典賽對台灣誰先發？韓媒預測160公里火球男取代安佑鎮

孫易磊生涯首先發3.1局失2分退場　今抹消登錄下二軍

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平遭夏威夷房地產商提告！

2191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！一天漲粉20萬

3詹凱翔一口氣游了224公尺卻被判失格

4大谷回天使先發　羅伯斯猜球迷兩反應

5韓媒預測160公里火球男對台灣

最新新聞

1達比修有6局6K　奪下日美通算205勝

2曾峻岳淡定面對酸民　自省問題點

3鈴木駿輔「完美0」　親自解密蛻變

4舉重女神接運動部長？　郭婞淳已婉拒

5註銷富藍戈不是捨棄！富邦持續看洋將

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

孫易磊首次先發邀台灣球迷來加油　向伊藤大海請教對軟銀投球策略

相隔34天重返先發展現壓制力　曹祐齊：做好自己，不想對手怎麼樣

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

權喜原、金娜妍雙韓援合體　攜手賣力喊麥畫面太香！

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366