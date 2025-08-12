註銷富藍戈「不是捨棄」！鋒總坦言考慮很久　尋找新洋將沒有間斷





▲富邦悍將即將進行洋將異動，將註銷富藍戈。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將今天將註銷外籍投手富藍戈（Enderson Franco），並將註冊二軍表現優異的日籍投手鈴木駿輔。總教練陳金鋒強調不是捨棄，只是現階段做出的考量，至於鈴木駿輔上一軍後，將以先發為主。

富藍戈加入悍將已經4年，對球隊有一定的貢獻。對於最終決定捨棄他，陳金鋒說，「沒有捨棄，主要是目前本土先發沒有那麼穩定，特別是2位年輕投手，局數慢慢拉長之後，顯得比較不穩。」

「考量到先發如果無法完成前面局數，也是要有人去吃，目前看起來只有2位（外籍先發），是比較吃重，跟投手教練討論後，決定接下來就以先發為主。」陳金鋒認為，接下來外籍投手以3先發為主，在分擔比較多局數的狀況下，希望能藉此緩解牛棚壓力。

這決定考慮很久嗎？陳金鋒直言，「當然，富藍戈的投球能力對我們有一定幫助。」但回到上述所提及，目前先發戰力告急，因此做出這項決定。」

少了富藍戈之後，陳金鋒表示，會按照目前規劃，由張奕跟曾峻岳兩位本土把關後援防線，「他們兩個人的投球能力基本上跟富藍戈沒有差太多，角色位置也重疊，算是差距最小的。」

距離球季還有一段時間，明年是否還有可能合作，陳金鋒坦言，現在還沒辦法思考明年的洋將配置，「明年的事，等季後再來討論。」

至於鈴木駿輔拉上一軍的定位？陳金鋒先是開玩笑稱，「放在球隊！」隨後認真表示，「會先以先發，後面也可能看狀況調整，因為他的角色其實也跟富藍戈類似，是可以中繼的。」

悍將今天賽前球員異動，高捷昨日下二軍後，張進德登錄。陳金鋒另外提到，除了張奕跟曾峻岳之外，牛棚方面，二軍也有王尉永在待命，「不過他現在狀況沒這麼好，先讓他二軍多比賽。」

831洋將大限在即，陳金鋒則表示，還是一直有在看洋將，「其實沒有間斷，有人選，但可能有一些狀況沒辦法來。」他強調，球團一直有在尋找，「這時間點比較複雜一點點，因為沒有太多時間可以測試，就是要看來不來得及。」