大谷翔平連3戰開轟！本季已42發　外媒看好締隊史60轟首見壯舉

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平，今天（美國時間8月11日）在「高速公路大戰」對戰洛杉磯天使隊，以第一棒指定打擊先發出賽，在第8局第4打席轟出本季第42支全壘打，連續3場比賽開轟，這一發同時是他在前東家主場天使球場的第100轟。

大谷此戰面對剛重返大聯盟的天使右投安德森（Shaun Anderson），鎖定一顆卡特球，將球掃向右中外野看台，完成本季第4次、職業生涯第12次連續3場開轟。這也是他首次以客隊球員身份，在天使球場擊出全壘打。

從2018年至2023年效力天使期間，大谷在這座球場已累積99轟，加上今天這一發，正式成為首位在同一球場敲出100支全壘打的日籍大聯盟球員。

賽前，大谷本季打擊率為.284，已有41轟與77分打點。前一戰他4打數2安，包括1發全壘打、1打點與1次盜壘，近7場比賽更繳出27打數13安、打擊率.481的火燙表現。本場全壘打也讓他寫下本季最長的10場連續安打紀錄。

在球隊的第119場比賽就累積42轟，大谷目前的進度相當於單季57.1轟的節奏，追平費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber），並列大聯盟全壘打王。

去年他以54轟奪下跨聯盟全壘打王，其中8月單月就擊出12支，本季若持續維持火力，有望挑戰日本球員首次、也是道奇隊史首見的單季60轟紀錄。

大谷翔平年度全壘打數

2018＝22轟

2019＝18轟

2020＝7轟

2021＝46轟

2022＝34轟

2023＝★44轟

2024＝★54轟

（★為全壘打王，至 2023 年止效力天使隊）





▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）