老友重逢不同隊！柯瑞亞回歸太空人　布萊格曼作客

記者王真魚／綜合報導

美國職棒休士頓太空人隊11日迎來特別的一天——前隊友布萊格曼（Alex Bregman）與柯瑞亞（Carlos Correa）在同一天重返休士頓，但身分與立場截然不同。

柯瑞亞在交易大限時放棄交易否決權，從明尼蘇達雙城重返太空人，這是他自2021年離隊後首度回到休士頓主場披上熟悉的戰袍。

2012年選秀狀元的他，曾與布萊格曼長年搭檔，幫助太空人從聯盟弱旅躍升為長年爭冠勁旅，並奪下兩座世界大賽冠軍。 回歸後，他在9場比賽打擊率高達.405，包括2轟與6分打點。他坦言再穿上太空人球衣「超現實」，並強調會珍惜這次機會，全力以赴。

▲太空人柯瑞亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人柯瑞亞。（圖／達志影像／美聯社）

相較之下，布萊格曼則是在休賽季與波士頓紅襪簽約後，首次以客隊球員身分踏上太空人主場。這位2015年選秀榜眼在休士頓效力9個球季，幫助球隊8度打進季後賽，兩度奪冠。

他表示，交易大限時聽聞柯瑞亞回歸的消息相當震驚，但也感到開心，「他是優秀的球員、領袖與隊友，對上他總是很難，但今天我們會全力應戰。」 兩人不僅在場上互相熟悉，也在休士頓留下深厚情誼。

柯瑞亞特別提到與老搭檔奧圖維（Jose Altuve）再度並肩作戰的喜悅，「我一到波士頓，就給了他一個大大的擁抱，跟他說我很想他。」

而布萊格曼則回憶起在這座城市奪冠、並肩奮戰的點滴，他坦言，回到休士頓會特別感性，因為這裡承載了太多回憶，「我會說，是那些冠軍，以及看到這座城市在艱難時期依舊堅韌、團結。這裡的人很棒，我的隊友、教練團，每天在休息室一起努力想辦法贏下比賽，那種日復一日的拚搏，對我們來說很有趣。」

