中華隊勝約旦洗刷痛苦記憶！圖齊感謝全隊犧牲　對伊朗將調整防守

▲▼中華男籃睽違12年挺進亞洲盃8強，總教練圖齊 。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃睽違12年挺進亞洲盃8強。（圖／取自FIBA官網）

記者游郁香／綜合報導

中華男籃今晚以78比64擊退約旦，從附加賽脫穎而出，睽違12年重返亞洲盃8強，這一勝讓中華隊洗刷了3年前遭約旦絕殺的負面回憶，總教練圖齊賽後感謝球員為球隊犧牲，「我們到達了期望的位置，也是我們應得的位置。」

再度在8強附加賽交手約旦，圖齊坦言2022年那場被絕殺的回憶仍在，但如今的中華隊是不同的球隊、不同的情況，「我們尊重歷史，也給予約旦很高評價，但這場勝利的價值不同，因為它正面對著非常負面的記憶。」

談到這珍貴的一勝，圖齊說，「我想告訴所有我的球員、我的教練團，我們做得非常出色，我們也到達了我們期望到達的位置，並且是我們應得的位置。」

▲▼中華男籃睽違12年挺進亞洲盃8強，總教練圖齊 。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃總教練圖齊 。（圖／取自FIBA官網）

展望接下來對伊朗的8強戰，圖齊預期會是一場接近的比賽，「他們小組賽全勝，實力很強，但我們會以謙卑態度應戰，在防守上做出調整限制他們的攻勢。我們已經準備好了，他們也會準備好。」

被問到此戰重摔退場的胡瓏貿，圖齊透露，需要等明天檢查後才能確定後續能否出賽。胡瓏貿當下似乎摔到了腰部，被隊友陳冠全背著出場，但賽後他已能行走。

