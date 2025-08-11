快訊／中華男籃力退約旦成功復仇　睽違12年挺進亞洲盃8強

▲亞洲盃8強附加賽，中華男籃賀丹克服犯規麻煩，下半場展現能裡能外身手。（圖／取自FIBA官網）

記者游郁香／綜合報導

中華男籃今晚7點迎來「復仇之戰」，在亞洲盃附加賽面對宿敵約旦，上半場受到裁判尺度影響，難以打出流暢進攻，僅以39比35些微領先。陳盈駿、林庭謙第3節率隊拉開比分，賀丹展現能裡能外身手，將分差擴大到雙位數。儘管對手末節一度逼近到3分差，陳盈駿與賀丹攜手開火穩住戰局，終場以78比64取勝，繼2013年後再度挺進8強。

2022年亞洲盃，中華隊在8強資格賽一度領先9分、距離勝利僅剩54秒，卻在最後時刻遭遇對手瘋狂反撲，被約旦核心控衛易卜拉辛砍進壓哨三分逆轉，以96比97飲恨。3年後，雙方再度於同一舞台相遇，復仇意味濃厚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆中華隊以2勝1敗在D組排名第2，先後擊敗菲律賓與伊拉克，最後一戰不敵紐西蘭；約旦則在C組以1勝2敗名列第3，唯一勝場是小勝印度。

▲亞洲盃8強附加賽，中華男籃後場指揮官陳盈駿。（圖／取自FIBA官網）

這場8強附加賽，中華隊後場指揮官陳盈駿開賽就來了一記三分，高柏鎧也在籃下得手，但隨後進攻呈現停滯，約旦追上了比數，節末靠著陳冠全上籃搶分，阿巴西砍進三分後重新超前比數，賀丹在首節終了前23秒再補上兩分，中華隊第1節打完取以21比17些微領先。

進入次節，前攻城獅洋將達爾開局連罰帶投逼近比數，劉錚快攻得手再拉開5分差距，但中華隊受到裁判尺度影響，無法打出流暢攻勢，反倒約旦在達爾帶領下，非洲天王歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）的大兒子阿卜杜拉（Abdullah Olajuwon）、阿巴斯（Hashem Abbaas）紛紛跳出來搶分，在此節還剩5分鐘取得32比28超前。

隨後胡瓏貿在外線開火，加上高柏鎧在禁區展示身高優勢，連續在籃下得手，還賞給對手火鍋， 在賀博後仰跳投命中後，中華隊打出一波11比0反擊，要回39比32、7分領先，帶著39比35進入下半場。

▲亞洲盃8強附加賽，中華男籃禁區支柱高柏鎧。（圖／取自FIBA官網）

中華隊前2節得分集中在阿巴西與高柏鎧身上，兩人各有8分進帳，團隊三分則是9投4中，遠優於對手的12投2中，總籃板數則以17比21落後，不過高柏鎧身背3犯，成了下半場隱憂。

下半場易籃再戰，賀丹開局飆進一顆三分，隨後卻領到個人第4犯，陷入犯規麻煩，還好陳盈駿與林庭謙攜手搶分，拉出一波7比1攻勢，將領先擴大到49比39、10分差，迫使對手喊出暫停。

▲亞洲盃8強附加賽，中華男籃賀丹上演飛身暴扣。（圖／取自FIBA官網）

此節還剩5分49秒，中華隊出現傷兵，胡瓏貿重摔在地，被隊友攙扶到場邊，由陳冠全背著他退場，狀況令人憂心，場上也出現亂流，一度被逼近到4分差，還好阿巴西跳出來止血，接著賀丹飆進三分再快攻搶分，個人得分來到雙位數，還上演一記單臂飛身暴扣，幫助中華隊穩住戰局，將分差擴大到60比49。

不過約旦並未就此投降，第4節開局打出11比3反擊，中華隊僅剩3分領先。危急時刻，陳盈駿連砍2顆三分，大大提振團隊士氣。最後2分42秒，賀丹也再次跳出來飆後撤三分，將比數改寫為72比62，陳盈駿、林庭謙則撕裂對手防線得分，確保領先優勢，終場就以78比64力退約旦成功復仇，搶下8強門票，接下來將與伊朗爭4強。

中華隊此役以賀丹攻下18分最高，他在身背4犯下，下半場有關鍵演出；陳盈駿繳出15分、5籃板和4助攻，單場包辦3顆三分球；林庭謙、阿巴西各有13分和12分進帳；高柏鎧貢獻9分、12籃板和7火鍋。