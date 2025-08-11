運動雲

中華女子拔河世運會6連霸　教練坐輪椅冒雨督軍： 根本打水仗

▲成都世運會，中華女子拔河隊6連霸，教練郭昇坐輪椅冒雨督軍。（圖／中華奧會提供）

▲成都世運會，中華女子拔河隊6連霸，教練郭昇坐輪椅冒雨督軍。（圖／中華奧會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

成都世界運動會，中華女子拔河隊昨（10）日在500公斤級賽事一路過關斬將，成功摘下代表團本屆首金，也創下始無前例的6連霸紀錄。值得一提的是，曾被被判定頸部以下癱瘓的教練郭昇，全程坐著輪椅冒雨督軍，他大讚子弟兵在大雨中仍發揮得非常出色。

成都一改過去高溫炎熱天氣，10日一早就大雨滂沱，中華隊在雨中奮戰仍舊強悍，預賽5戰全勝，強勢叩關準決賽。準決賽中華隊連拿2局擊敗德國，挺進金牌戰面對瑞士，哨聲響起沒多久就掌握局面，最終以7連勝之姿締造自2005年杜伊斯堡世運會至本屆的6連霸壯舉。

▲▼成都世運會，中華女子拔河隊6連霸，教練郭昇坐輪椅冒雨督軍。（圖／中華奧會提供）

教練郭昇因2018年進行爬坡訓練時，遭一名酒駕男子追撞，一度被判定頸部以下全身癱瘓，但他靠著驚人意志力重新站起來，回到景美女中拔河隊執教，勵志經歷令人動容，此次他帶隊出征世運會，雖然行動較為不便，仍穿上雨衣全程督軍，為選手做戰術指導。

郭昇賽後大讚子弟兵，「她們發揮得非常棒，下這麼大的雨，在這樣的場地，根本是打水仗，還有這樣的發揮，我覺得非常優秀。」教練指出，出發成都前，協會都有安排比賽，對類似的氣候，都已經多方模擬進行訓練，所以選手都有經驗。

▲▼成都世運會，中華女子拔河隊6連霸，教練郭昇坐輪椅冒雨督軍。（圖／中華奧會提供）

「教練非常辛苦，訓練時他也是這樣克服自己身體不適來看我們。」參賽選手田嘉蓉談到，教練教給她們最多的就是意志力和永不放棄的精神。

田嘉蓉認為，拔河隊沒有個人英雄，「8個都是英雄，比賽或訓練都是互相扶持、互相協助，才一步步走到這最高殿堂。」參賽選手陳岳庭直呼非常開心，因為練習的一切都能發揮出來，「沒有太多失誤的地方，很開心能一起拿到6連霸。」

關鍵字： 成都世運會世運會拔河

