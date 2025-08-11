運動雲

賀！台中市奪LLB次青少棒世界冠軍　締造台灣4連霸

▲LLB次青少棒台中市奪世界冠軍。（圖／截自JLWS粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

LLB次青少棒賽世界大賽冠軍戰11日（台灣時間）凌晨開打，由台中市代表參賽以8比1大勝美國組冠軍喬治亞州，台灣成功奪下第四次連霸，並且自2010年以來已經拿下第11次冠軍。

今年代表中華隊出賽的是台中市中山國中，比賽從一開始就由台中市領先。他們在首局對喬治亞隊最強投手之一坎農（Jayden Cannon）發起攻勢，先由龔永仁擊出安打，隨後坎農發生失誤並送出保送，讓滿壘的局面形成。廖丞皓和葉壘各自打出滾地球，推進跑者並得分，廖承恩最後擊出安打送回該局的最後一分，取得3比0領先，第5局也追加1分，力挺先發投手葉壘。

以4比1領先的台中市，7局靠著林家慶轟310英尺全壘打添加分數，羅宇彥安打上壘，接著又有兩次保送，最終靠著選擇打擊再得一分，將比分擴大至6-1。隨後，全聖平敲2分打點二壘安打將比數拉開至8比1，奠定勝基。

喬治亞的進攻被台中市的投手與守備壓制。他們唯一的得分出現在第3局，以3支安打破蛋得分。

台中市在今年的LLB次青少棒世界大賽（JLWS）中，5戰全勝，總得分53分，僅失2分，成為第43屆青少棒世界大賽的冠軍隊伍。2022年同樣由台中市奪冠、2023年至2024年由桃園市代表保持連霸，本屆由台中市完成4連霸。

關鍵字： LLB台中市中山國中青少棒冠軍

