大谷翔平9下滿壘絕佳機會揮空三振　羅伯斯痛心「那時候必須要有一支安打」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

道奇11日在主場4比5遭藍鳥逆轉，錯失3連勝機會。儘管大谷翔平首局轟出本季第41支全壘打，追平費城人舒瓦伯（Kyle Schwarber）國聯全壘打王紀錄，並完成連9場安打、連3場雙安的火熱表現，但在9局下滿壘、再見安打的絕佳機會中卻揮空三振，賽後主帥羅伯斯（Dave Roberts）對大谷關鍵動作提出批評。

Mason Fluharty wins the 9-pitch battle against Ohtani pic.twitter.com/ccJh01RZWu August 10, 2025

此役大谷以「第一棒、指定打擊」先發，首打席便將藍鳥左投拉烏爾（Eric Lauer）的速球送出右外野看台，完成連2場開轟，也是本季第11支首局首打席全壘打；此轟讓他本季全壘打數追平舒瓦伯，按當前節奏有望挑戰56轟，超越去年的54轟成績。

第4打席，大谷在6局下1出局、球數2好2壞時擊出中前安打，不僅連9場安打，還締造連3場雙安的本季個人紀錄，他在該局隨後成功盜上二壘（本季第17盜），但嘗試三盜時遭觸殺。

Shohei Ohtani has driven in 77 runs this season and 41 of those runners have been named Shohei Ohtani.pic.twitter.com/DGrkKxMK7J — Codify (@CodifyBaseball) August 10, 2025

比賽最後高潮發生在9局下，道奇落後1分、1出局滿壘，大谷在全場觀眾的期待中站上打擊區，然而面對本季初登板、23歲左投弗勒哈提（Mason Fluharty）的低角度滑球，大谷揮棒落空遭三振，錯失再見安打機會，隨後貝茲擊出三壘滾地球，比賽結束，道奇4比5敗北。

「沒想到他（指大谷）會被三振，對方並不是速球型投手，所以必須要確實將球打回場內，那個時候必須要有一支安打，不能去揮擊低角度的壞球，」羅伯斯賽後語氣嚴厲說道。

Dave Roberts addresses the media following the Dodgers' 5-4 defeat to the Blue Jays in the series finale. pic.twitter.com/dyKYMGrKML — SportsNet LA (@SportsNetLA) August 11, 2025

羅伯斯接著表示，「考慮到今天先發投手的表現，這場比賽根本沒有輸的理由；當然，那時候對方或許投出好球，但在那之前已經送出了一顆像是放在中心點上的好球，結果沒能把它打出去，這真的很痛心。」

打線雖缺少關鍵一擊，但值得一提的是，蒙西（Max Muncy）自從4日復出後，打線狀態確實提升，厚度增加；今天面對先發左投，身為左打的蒙西單場1安打、2次四壞共計上壘3次，他最後說：「只要一次次創造機會，結果終會到來，反過來說，沒有機會就很難得分，這是打線狀態良好的證明，接下來只差最後的臨門一腳。」