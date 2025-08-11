運動雲

>

大谷翔平9下滿壘絕佳機會揮空三振　羅伯斯痛心「那時候必須要有一支安打」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

道奇11日在主場4比5遭藍鳥逆轉，錯失3連勝機會。儘管大谷翔平首局轟出本季第41支全壘打，追平費城人舒瓦伯（Kyle Schwarber）國聯全壘打王紀錄，並完成連9場安打、連3場雙安的火熱表現，但在9局下滿壘、再見安打的絕佳機會中卻揮空三振，賽後主帥羅伯斯（Dave Roberts）對大谷關鍵動作提出批評。

此役大谷以「第一棒、指定打擊」先發，首打席便將藍鳥左投拉烏爾（Eric Lauer）的速球送出右外野看台，完成連2場開轟，也是本季第11支首局首打席全壘打；此轟讓他本季全壘打數追平舒瓦伯，按當前節奏有望挑戰56轟，超越去年的54轟成績。

第4打席，大谷在6局下1出局、球數2好2壞時擊出中前安打，不僅連9場安打，還締造連3場雙安的本季個人紀錄，他在該局隨後成功盜上二壘（本季第17盜），但嘗試三盜時遭觸殺。

比賽最後高潮發生在9局下，道奇落後1分、1出局滿壘，大谷在全場觀眾的期待中站上打擊區，然而面對本季初登板、23歲左投弗勒哈提（Mason Fluharty）的低角度滑球，大谷揮棒落空遭三振，錯失再見安打機會，隨後貝茲擊出三壘滾地球，比賽結束，道奇4比5敗北。

「沒想到他（指大谷）會被三振，對方並不是速球型投手，所以必須要確實將球打回場內，那個時候必須要有一支安打，不能去揮擊低角度的壞球，」羅伯斯賽後語氣嚴厲說道。

羅伯斯接著表示，「考慮到今天先發投手的表現，這場比賽根本沒有輸的理由；當然，那時候對方或許投出好球，但在那之前已經送出了一顆像是放在中心點上的好球，結果沒能把它打出去，這真的很痛心。」

打線雖缺少關鍵一擊，但值得一提的是，蒙西（Max Muncy）自從4日復出後，打線狀態確實提升，厚度增加；今天面對先發左投，身為左打的蒙西單場1安打、2次四壞共計上壘3次，他最後說：「只要一次次創造機會，結果終會到來，反過來說，沒有機會就很難得分，這是打線狀態良好的證明，接下來只差最後的臨門一腳。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平羅伯斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

大谷翔平又來了！首局炸裂41轟　國聯全壘打榜並列第一

大谷翔平又來了！首局炸裂41轟　國聯全壘打榜並列第一

妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

大谷翔平盜三壘失敗罕見遭主帥點名批評　羅伯斯直言「不是好表現」

大谷翔平盜三壘失敗罕見遭主帥點名批評　羅伯斯直言「不是好表現」

大谷翔平加盟道奇2季94轟！　歷史第5高追平巨砲馬怪爾

大谷翔平加盟道奇2季94轟！　歷史第5高追平巨砲馬怪爾

中華男籃士氣不受慘輸40分影響　教頭圖齊曝附加賽搶勝關鍵

中華男籃士氣不受慘輸40分影響　教頭圖齊曝附加賽搶勝關鍵

中信盃黑豹旗／育民打者罵粗話　被趕出場罰8000元

中信盃黑豹旗／育民打者罵粗話　被趕出場罰8000元

大谷9下滿壘遭三振！首局開轟成空響　道奇4比5遭藍鳥逆轉吞敗

大谷9下滿壘遭三振！首局開轟成空響　道奇4比5遭藍鳥逆轉吞敗

趙露思嗆：有整鼻子出門被車撞死

熱門新聞

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

大谷翔平又來了！首局炸裂41轟　國聯全壘打榜並列第一

妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

大谷翔平盜三壘失敗罕見遭主帥點名批評　羅伯斯直言「不是好表現」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹凱翔一口氣游了224公尺卻被判失格

2大谷得分領先30分　國聯93年來首見

3大谷翔平炸裂本季第41轟！

4妹妹金錢糾紛　岳東華三兄弟聲明

5鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」釋出　韓媒憂競爭力危機

最新新聞

1林昱珉因傷列入7天傷兵名單

2「禿曼巴」2個月內獲第2冠＋新婚

3道奇10安13保送卻留下16殘壘輸球

4禾羽「教士台灣日」秀悍將洗腦神曲

5大谷翔平9下滿壘三振遭羅伯斯批評

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

孫易磊首次先發邀台灣球迷來加油　向伊藤大海請教對軟銀投球策略

林智平扛大巨蛋首轟笑稱：可能外野空調沒開　食安風波未擾軍心

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

固定一條龍打線拿3勝1敗　葉總看見優點：沿用機會高

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366