妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

▲中信兄弟岳東華與岳政華。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中職岳家三兄弟岳東華、岳少華、岳政華近期傳妹妹發生金錢糾紛，三兄弟聯合發聲明，不干涉其借貸事務。

今年5月7日，中信兄弟在台中洲際棒球場迎戰統一獅，賽前卻出現離譜插曲，一名偕姓男子與林姓女子聲稱，偕與其岳姓乾妹妹有房租糾紛，岳女說自己沒錢，要他們找「哥哥」中信兄弟球員岳東華、岳政華處理。男子甚至以擴音器大喊「岳東華還錢！」引發警方到場處理。經過調查後，台中地院認定此行為嚴重干擾球場秩序，判處兩人各罰款5000元。

岳東華、岳少華、岳政華由所屬秉初運動娛樂經紀發布聯合聲明表示，曾出於親情考量協助妹妹處理部分債務，但溝通下不為例，自此除非本人親自簽字或授權，否則不干涉。

聲明全文如下：

針對近期媒體報導，提及有關「岳東華妹妹債務」一事，在此說明如下，於過去幾年間，妹妹數度對外借款，並在過程中冒用兄弟之間的名義，家人過去曾出於親情考量，多次協助處理部分債務，也努力溝通希望下不為例，但情況持續未能改善。

故特此說明：依據我國法律，成年人之間的借貸行為屬於個人責任，除非事先有書面擔保或連帶保證，其他家人並不需承擔償還義務。換言之，任何以本人或兄弟們名義對外進行的借貸，若非經本人親自簽字或授權，皆屬其個人行為，與本人及兄弟們無涉。

感謝各界的關心與支持，也懇請大家在面對任何借貸邀約時，務必審慎評估、查證真偽，以避免不必要的誤會與損失。

也請外界不要再私訊騷擾其他家人，讓我們三兄弟能專注於球場上，繼續以最好的表現回報球迷的鼓勵與厚愛，再次感謝大家的理解與體諒。

