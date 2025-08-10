運動雲

孫興慜MLS首秀替補立功　製造點球助洛杉磯FC逼平芝加哥火焰

▲孫興慜。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

美國職業足球大聯盟（MLS）洛杉磯FC新援孫興慜在首秀中迅速展現影響力，台灣時間10日上午，他替補上場不到20分鐘便製造點球，最終幫助球隊在客場2比2戰平芝加哥火焰。

這位南韓國家隊隊長、亞洲一哥在完成創下MLS轉會費紀錄的2600萬美元轉會後火速報到，僅3天便披掛上陣；比賽第81分鐘，他接應隊友直塞衝入禁區，被芝加哥後衛特蘭（Carlos Terán）放倒，經VAR介入後裁判改判點球，由本季隊內最佳射手布安加（Denis Bouanga）操刀命中，幫助LAFC奪得寶貴一分積分。

賽後孫興慜對這次關鍵判罰信心十足：「那是一腳非常棒的傳球，的確有接觸，毫無疑問是點球，」隨後他也坦言對結果仍有些遺憾：「沒能拿下3分積分有點失望，但我覺得大家都付出了很多努力，很高興完成了首秀，希望很快能進球。」

比賽中，LAFC兩度落後又兩度扳平，上半場霍林斯黑德（Ryan Hollingshead）的頭球追平了特蘭的首開紀錄；下半場第70分鐘，火焰球星班巴（Jonathan Bamba）的進球再度為主隊領先。

眼看芝加哥火焰即將鎖定勝局，孫興慜的熱刺舊隊友、門將洛里斯（Hugo Lloris）做出關鍵撲救，隨後古鐵雷斯（Brian Gutiérrez）的射門擊中門柱，LAFC逃過一劫。

正是從這次驚險過後，LAFC展開快速反擊，奧達茲（Nathan Ordaz）送出直塞，孫興慜展現招牌速度與突破能力搶先觸球，雖然未能迎來首球，但仍製造了關鍵點球。

本週是孫興慜極為忙碌的一週，8月2日他在韓國參加完熱刺的季前賽後，向效力十年的球隊含淚告別；隨後飛抵洛杉磯，隔天便在市長巴斯（Karen Bass）等名人到場的歡迎儀式上正式亮相。

由於簽證較晚才核准，他在首戰中直到第61分鐘才替補登場，為這筆MLS歷史級引援拉開序幕。

雖然沒能在首秀破門，但孫興慜最後對自己的狀態充滿信心：「我正在做好準備，今天這30分鐘的比賽是為下週積累體能，我們看看在訓練和與隊友磨合的情況下，下週能否首發並帶來更大的影響。」

LAFC目前升至西部聯盟第5位，下一戰將作客挑戰新英格蘭革命，這或許將是孫興慜首發並尋求加盟後首球的絕佳時機。

