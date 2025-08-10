復出第2場5局10K無失分　道奇史奈爾仍不滿意：還有很多要改善

▲史奈爾。（圖／達志影像／美聯社）

洛杉磯道奇左投史奈爾（Blake Snell）在傷癒復出後的第2場先發展現壓制力，今（10）日對多倫多藍鳥主投5局，送出10次三振、無失分，率隊以9比1大勝。不過，這位2屆賽揚獎得主對表現仍不滿意，直言「還有很多地方需要改善」。

史奈爾在休賽季與道奇簽下5年1億8200萬美元合約，但4月初第2場先發後因肩膀發炎進入傷兵名單，缺席超過4個月。經過長時間復健與小聯盟復健賽，他於本月3日回歸，當時先發5局失3分、送出8次三振，今日再度登板，僅被擊出3支安打、3次保送，順利拿下本季第2勝。

Blake Snell has 10 strikeouts through 5 innings! pic.twitter.com/CQqOCiehAM — MLB (@MLB) August 10, 2025

賽後他表示，「還有很多工作要做，必須更好地掌握速球、搶好球數。開局表現不錯，但比賽後段需要更乾淨的內容，整體來說很開心能保持健康。」

打線方面，大谷翔平敲出本季第40轟，連3年達成此里程碑，也是生涯第4度單季40轟；貝茲（Mookie Betts）、蒙西（Max Muncy）、帕黑斯（Andy Pages）與拉辛（Dalton Rushing）各貢獻2分打點。