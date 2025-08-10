運動雲

李維拉洋基OB賽意外撕裂阿基里斯腱！　原計畫提點威廉斯泡湯

▲▼洋基名人堂終結者李維拉。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基名人堂終結者李維拉。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紐約洋基本周回到主場展開系列賽，並復辦自2019年後就未曾再出現的「老將日」，名人堂終結者李維拉（Mariano Rivera）受邀參加今（10）日舉行的退役老將OB賽，卻在比賽中意外撕裂阿基里斯腱，經紀人與洋基球團隨後也證實他將接受手術治療。

此一傷情最先由前洋基投手克萊門斯（Roger Clemens）在廣播中透露，他表示原以為李維拉只是拉傷腿筋，但情況比預期更嚴重。球團發言人也指出，李維拉受傷當下接受防護員檢查，之後就立刻送往醫院治療。

▲▼洋基名人堂終結者李維拉。（圖／達志影像／美聯社）

李維拉生涯在大聯盟曾有過3次打擊機會，但沒有擊出安打。今日比賽中，55歲的李維拉擔任打者，並在前隊友派提特（Andy Pettitte）手中敲出左外野方向一壘安打，當時跑壘並無異樣，甚至面露微笑，但在後續守備中外野時於起步瞬間倒地，隨後即退場。

這並非李維拉首次在外野守備時受傷，他曾於2013年在堪薩斯市賽前接飛球時撕裂前十字韌帶，缺席該季餘下賽程。

李維拉生涯19個球季共累積652次救援成功，為大聯盟史上最多，2019年入選名人堂。原本他計畫在賽前與現任洋基終結者威廉斯（Devin Williams）交流，針對近期低潮提供建議，但因傷無法成行。

▲▼洋基威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉斯今年投出生涯最差表現。（圖／達志影像／美聯社）

威廉斯近期5次出賽共失8分，防禦率暴增，本季累積28自責分，已超過過去3季總和。李維拉賽前喊話，終結者必須盡快忘記糟糕的表現、維持自信，否則就不適合繼續站在場上。然而今日對太空人的比賽中，威廉斯並未登板，由貝德納（David Bednar）投完最後1又2/3局奪勝。

