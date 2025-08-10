運動雲

>

大谷翔平比去年更快40轟　羅伯斯讚「完美揮擊」喊話50轟

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊的總教練羅伯斯（Dave Roberts）在大谷翔平達成三年連續、總計四次的40轟後，對他提出了對50轟的期望。

在10日的比賽結束後的記者會上，羅伯斯總教練聽到大谷翔平連續3年達成40轟後開口表示：「哦，我不知道這個消息，太厲害了。」他對大谷在1好3壞的情況下擊出外角伸卡球的打擊表示讚賞：「那一揮動作非常好，他沒有遲疑，完美地踏穩並且擊中了球。我知道他和打擊教練在打擊機制上做很多努力，但那一揮可以說是最完美的一次。」

去年，大谷翔平專注於打者的身份，並以54支全壘打創下個人新高，兩年連續奪得全壘打王。他在115場比賽中擊出了40支全壘打，比去年35轟更早達成，今年的全壘打進度已經達到55支的水準。

羅伯斯表示：「像翔平這樣的超級明星總是會尋找一些動力，他喜歡有一個整數的目標，所以我想他應該會意識到50這個數字。接下來會怎麼樣呢，還得拭目以待。」他對大谷翔平達到下一個大目標充滿期待。

關鍵字： 大谷翔平羅伯斯全壘打挑戰棒球



