前獅投梅賽斯韓職首秀錯失勝投　英雄教頭滿意攻擊性

▲統一獅隊洋將梅賽斯。（圖／統一球團提供）

記者楊舒帆／綜合報導

前統一獅洋投梅賽斯季中轉戰韓職，9日迎接披上Kiwoom戰袍後首戰，對斗山熊投5.1局失2分。英雄隊總教練薛鍾鎮滿意他投球帶有攻擊性，值得年輕投手學習。

梅賽斯5局面對一、二壘危機，雖然因對方安打及自身守備失誤而掉分，但及時回穩，三振梁義智化解危機。繳出5.1局，95球，被敲8支安打，有2次保送，奪5次三振，失2分。他退場時英雄以3比2領先，不過斗山熊8局上靠著姜勝淏開轟逆轉，也讓梅賽斯勝投飛了。

Kiwoom代理總教練薛鍾鎮表示，「他的保送很少，表現如我們所期待的那樣。他的投球風格非常積極節奏快，儘管球速未必達到150公里，但他在投球時表現出的攻擊性讓我非常滿意。」他也提到，對年輕投手來說，梅賽斯的風格值得學習，內角球投得不錯，應能從中學習。

對於電子好球帶，梅賽斯表示自己並沒有遇到太多困難，他認為與自己的投球風格沒有太大衝突。薛鍾鎮也提到，「我們不能僅以一場比賽來評價，但他對ABS表現得非常適應，並且能專注於自己的投球。」

梅賽斯表示，他很高興能夠順利登場並適應新環境，並強調勝負是場上的一部分，最重要的是團隊合作。他也強調，在投球時自己主要依靠其強有力的滑球，讓對方擊出滾地球，這樣的投球風格在對陣斗山時非常有效。