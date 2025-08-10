「畫面很好看！」大谷翔平炸裂第40轟　自評打擊有進步

▲大谷翔平擊出本季第40轟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大谷翔平今（10）日以「第1棒、指定打擊」先發，單場4打數敲出2安打，包括生涯第4度、連續第3年達成的單季40轟，追平大聯盟史上第4高紀錄，並4度上壘、攻下2分，助洛杉磯道奇以9比1取勝，收下2連勝。

大谷第2打席敲出安打，將連續安打場次推進至8場，隨後在第3打席於1出局、壘上無人時，鎖定多倫多藍鳥先發巴西特（Chris Bassitt）的外角球，擊出飛行距離417英尺的中外野全壘打。這支陽春砲讓他本季全壘打數達40支，距離國聯領先者舒瓦伯（Kyle Schwarber）僅差1轟。

Shohei Ohtani DESTROYS this ball for his 40th home run of the season! pic.twitter.com/mhlqSzerXA — MLB (@MLB) August 10, 2025

賽後受訪時，大谷表示近期打擊狀況「的確有進步，想要持續保持」，並笑稱這發中外野全壘打「打得相當不錯，畫面很好看」，他同時也肯定打線近期的串聯與選球能力，希望全隊繼續維持好手感，以應對接下來的重要賽事。

大谷在6局獲四壞保送後，靠帕黑斯（Andy Pages）的安打回壘得分，本季累積110分，是全大聯盟唯一突破百得分的球員，領先洋基的賈吉（Aaron Judge）18分之多。