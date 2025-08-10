運動雲

>

「畫面很好看！」大谷翔平炸裂第40轟　自評打擊有進步

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平擊出本季第40轟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大谷翔平今（10）日以「第1棒、指定打擊」先發，單場4打數敲出2安打，包括生涯第4度、連續第3年達成的單季40轟，追平大聯盟史上第4高紀錄，並4度上壘、攻下2分，助洛杉磯道奇以9比1取勝，收下2連勝。

大谷第2打席敲出安打，將連續安打場次推進至8場，隨後在第3打席於1出局、壘上無人時，鎖定多倫多藍鳥先發巴西特（Chris Bassitt）的外角球，擊出飛行距離417英尺的中外野全壘打。這支陽春砲讓他本季全壘打數達40支，距離國聯領先者舒瓦伯（Kyle Schwarber）僅差1轟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後受訪時，大谷表示近期打擊狀況「的確有進步，想要持續保持」，並笑稱這發中外野全壘打「打得相當不錯，畫面很好看」，他同時也肯定打線近期的串聯與選球能力，希望全隊繼續維持好手感，以應對接下來的重要賽事。

大谷在6局獲四壞保送後，靠帕黑斯（Andy Pages）的安打回壘得分，本季累積110分，是全大聯盟唯一突破百得分的球員，領先洋基的賈吉（Aaron Judge）18分之多。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

日本28歲前拳王浦川大將手術後不治　「同日同場地」兩拳手喪命

日本28歲前拳王浦川大將手術後不治　「同日同場地」兩拳手喪命

快訊／大谷翔平連3季第40轟、創隊史最速　距離國聯榜首僅差1轟

快訊／大谷翔平連3季第40轟、創隊史最速　距離國聯榜首僅差1轟

中華男籃慘輸紐西蘭40分　亞洲盃8強附加賽再碰約旦「命運對決」

中華男籃慘輸紐西蘭40分　亞洲盃8強附加賽再碰約旦「命運對決」

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

固定一條龍打線拿3勝1敗　葉總看見優點：沿用機會高

固定一條龍打線拿3勝1敗　葉總看見優點：沿用機會高

不拌派MVP！高宇杰連滷肉飯都挖著吃　兄弟8比0完封悍將

不拌派MVP！高宇杰連滷肉飯都挖著吃　兄弟8比0完封悍將

「新台灣人」喬納森投入TPBL職籃選秀　鬥志、即戰力將成兩大優勢

「新台灣人」喬納森投入TPBL職籃選秀　鬥志、即戰力將成兩大優勢

97歲「魔法阿嬤」唐成瑤　世界泳總成人游泳錦標賽奪金還破紀錄

97歲「魔法阿嬤」唐成瑤　世界泳總成人游泳錦標賽奪金還破紀錄

【轉腳神操作】弟邊打電動邊用腳轉枕頭…媽整個傻眼XD

熱門新聞

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

日本28歲前拳王浦川大將手術後不治　「同日同場地」兩拳手喪命

快訊／大谷翔平連3季第40轟、創隊史最速　距離國聯榜首僅差1轟

中華男籃慘輸紐西蘭40分　亞洲盃8強附加賽再碰約旦「命運對決」

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」釋出　韓媒憂競爭力危機

2日本「同日同場地」兩職業拳手喪命

3快訊／大谷翔平炸裂第40轟創隊史紀錄

4中華男籃慘輸紐西蘭40分　落入附加賽

5大谷翔平讓賽揚名投嫉妒：不公平！

最新新聞

1古久保解釋近期球隊捕手調度考量

2阿隆索252轟並列大都會隊史全壘打王

3大谷翔平開轟很好看　自評打擊有進步

4前獅投梅賽斯韓職首秀錯失勝投

5古久保健二希望林政華常駐第二棒

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林智平扛大巨蛋首轟笑稱：可能外野空調沒開　食安風波未擾軍心

食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

王威晨再見安打嗨翻天　8／8中信9局下逆轉勝富邦

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366