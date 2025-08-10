運動雲

>

阿隆索252轟追平高懸37年紀錄　與史卓貝瑞並列隊史全壘打王

▲▼大都會阿隆索。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿隆索敲出生涯第252轟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紐約大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）今（10）日轟出本季第26號全壘打，生涯累計252轟，追平名將史卓貝瑞（Darryl Strawberry）高懸37年的隊史紀錄，並列大都會隊史全壘打王。

阿隆索在2局上首打席，面對密爾瓦基釀酒人先發麥爾斯（Tobias Myers）1好2壞後將四縫線速球掃向左中外野，擊出飛行距離413英尺（約125.9公尺）的全壘打。這支全壘打讓他僅用963場就追平史卓貝瑞的紀錄，硬是比前輩少打146場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）盛讚這是「不容易達成的里程碑」，並表示全隊都為他感到驕傲。隊友林多（Francisco Lindor）則稱他是「當今最好的長打者之一」，能親眼見證紀錄達成是難能可貴的時刻。

阿隆索2019年菜鳥年即敲出大聯盟新人紀錄暨隊史單季紀錄的53轟，並奪下新人王與全壘打大賽冠軍；2020至2024年間，他單季全壘打數穩定落在34至46轟之間，累計157轟，並多次入選全明星賽與贏得全壘打大賽。自2019年登上大聯盟以來，僅洋基的賈吉（Aaron Judge）與費城人的舒瓦伯（Kyle Schwarber）全壘打數超過他。

阿隆索去年季後成為自由球員，曾一度被認為可能離開紐約，但在今年1月與大都會簽下2年5400萬美元合約，如今他距離獨佔隊史全壘打王僅差1轟。

關鍵字： MLB紐約大都會阿隆索史卓貝瑞

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

日本28歲前拳王浦川大將手術後不治　「同日同場地」兩拳手喪命

日本28歲前拳王浦川大將手術後不治　「同日同場地」兩拳手喪命

快訊／大谷翔平連3季第40轟、創隊史最速　距離國聯榜首僅差1轟

快訊／大谷翔平連3季第40轟、創隊史最速　距離國聯榜首僅差1轟

中華男籃慘輸紐西蘭40分　亞洲盃8強附加賽再碰約旦「命運對決」

中華男籃慘輸紐西蘭40分　亞洲盃8強附加賽再碰約旦「命運對決」

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

固定一條龍打線拿3勝1敗　葉總看見優點：沿用機會高

固定一條龍打線拿3勝1敗　葉總看見優點：沿用機會高

不拌派MVP！高宇杰連滷肉飯都挖著吃　兄弟8比0完封悍將

不拌派MVP！高宇杰連滷肉飯都挖著吃　兄弟8比0完封悍將

「新台灣人」喬納森投入TPBL職籃選秀　鬥志、即戰力將成兩大優勢

「新台灣人」喬納森投入TPBL職籃選秀　鬥志、即戰力將成兩大優勢

97歲「魔法阿嬤」唐成瑤　世界泳總成人游泳錦標賽奪金還破紀錄

97歲「魔法阿嬤」唐成瑤　世界泳總成人游泳錦標賽奪金還破紀錄

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

熱門新聞

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

日本28歲前拳王浦川大將手術後不治　「同日同場地」兩拳手喪命

快訊／大谷翔平連3季第40轟、創隊史最速　距離國聯榜首僅差1轟

中華男籃慘輸紐西蘭40分　亞洲盃8強附加賽再碰約旦「命運對決」

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」釋出　韓媒憂競爭力危機

2日本「同日同場地」兩職業拳手喪命

3快訊／大谷翔平炸裂第40轟創隊史紀錄

4中華男籃慘輸紐西蘭40分　落入附加賽

5大谷翔平讓賽揚名投嫉妒：不公平！

最新新聞

1古久保解釋近期球隊捕手調度考量

2阿隆索252轟並列大都會隊史全壘打王

3大谷翔平開轟很好看　自評打擊有進步

4前獅投梅賽斯韓職首秀錯失勝投

5古久保健二希望林政華常駐第二棒

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林智平扛大巨蛋首轟笑稱：可能外野空調沒開　食安風波未擾軍心

食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

王威晨再見安打嗨翻天　8／8中信9局下逆轉勝富邦

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366