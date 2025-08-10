阿隆索252轟追平高懸37年紀錄　與史卓貝瑞並列隊史全壘打王

▲阿隆索敲出生涯第252轟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紐約大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）今（10）日轟出本季第26號全壘打，生涯累計252轟，追平名將史卓貝瑞（Darryl Strawberry）高懸37年的隊史紀錄，並列大都會隊史全壘打王。

阿隆索在2局上首打席，面對密爾瓦基釀酒人先發麥爾斯（Tobias Myers）1好2壞後將四縫線速球掃向左中外野，擊出飛行距離413英尺（約125.9公尺）的全壘打。這支全壘打讓他僅用963場就追平史卓貝瑞的紀錄，硬是比前輩少打146場。

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）盛讚這是「不容易達成的里程碑」，並表示全隊都為他感到驕傲。隊友林多（Francisco Lindor）則稱他是「當今最好的長打者之一」，能親眼見證紀錄達成是難能可貴的時刻。

阿隆索2019年菜鳥年即敲出大聯盟新人紀錄暨隊史單季紀錄的53轟，並奪下新人王與全壘打大賽冠軍；2020至2024年間，他單季全壘打數穩定落在34至46轟之間，累計157轟，並多次入選全明星賽與贏得全壘打大賽。自2019年登上大聯盟以來，僅洋基的賈吉（Aaron Judge）與費城人的舒瓦伯（Kyle Schwarber）全壘打數超過他。

阿隆索去年季後成為自由球員，曾一度被認為可能離開紐約，但在今年1月與大都會簽下2年5400萬美元合約，如今他距離獨佔隊史全壘打王僅差1轟。