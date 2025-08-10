全場僅丟2局　球王辛納59分鐘速戰晉級辛辛那堤大師賽32強

▲辛納（Jannik Sinner）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）在本季最快速的勝利中，展現出溫網封王後的強勁狀態；台灣時間10日凌晨，辛納在辛辛那提大師賽僅用59分鐘就以6比1、6比1擊敗哥倫比亞好手加蘭（Daniel Elahi Galan），順利挺進第32強，為衛冕之旅開啟完美序幕。

這場比賽是辛納自上個月擊敗宿敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、捧起生涯首座溫布頓冠軍後的首次亮相。身為世界排名第一的球員，辛納以兇猛火力與精準擊球，不費吹灰之力的直落兩盤收下勝利。

「比賽總是和練習不同，所以我今天並不完全確定會發生什麼，」辛納在賽後表示，「但我很高興，這裡比賽不容易，球飛行速度快，你必須發得很精準，同時保有節奏，才能在賽事走得更遠。」

儘管右臂仍戴著自溫網第4輪摔倒後就一直配戴的護袖，辛納在辛辛那提依舊打出高水準表現；根據ATP Stats統計，辛納在首盤送出7記致勝分，僅有5次非受迫性失誤，並在13個一發中只丟1分。

第二盤辛納不僅延續底線穩定性，更加入變化，包括第3局一記極具隱蔽性的短球，徹底壓制對手，最終以強勢手法鎖定勝局。

???????? Jannik Sinner produces the quickest match of his career - 59 minutes - to get through to the third round of Cincinnati pic.twitter.com/MPktcfrB1V — Olly Tennis ???????? (@Olly_Tennis_) August 9, 2025

「今天我感覺發球能打到想要的位置，」辛納接著補充說，「還有進步空間，但作為首輪比賽，我已經不能再要求更多，我很高興回到這裡，觀眾真的很棒。」

這場勝利也讓辛納自2023年辛辛那提以來，對世界排名50名外球員的戰績提升至38勝0負，同時將硬地連勝紀錄延長至22場。

辛納下一輪將對陣加拿大小將迪亞洛（Gabriel Diallo），力求成為自 2014至2015年費德勒（Roger Federer）後，首位成功衛冕辛辛那提大師賽冠軍的球員。