「我的日文名字是勝利！」徐上力台灣第6人甲子園　日媒訪談心境

▲明秀日立台灣留學生徐上力穿上背號11號，成為台灣戰後第6位踏上甲子園的留學生。（圖／取自台日野球留學支援臉書）

▲明秀日立台灣留學生徐上力穿上背號11號。（圖／取自台日野球留學支援臉書）

記者楊舒帆／綜合報導

第107屆夏季甲子園剛開打，今年台灣留日五位台將爭取甲子園舞台，僅徐上力成功拿到門票，成為台灣戰後第6位踏上甲子園的留學生。他接受日媒《朝日新聞》訪問時，告訴大家他來自台灣，名字是「徐（じょ）上力（しょうり）」。他在日本留學後說：「我更加喜歡自己的名字了。」因為它與大家共同追求的「勝利」同樣的讀音。

在台灣，甲子園也是非常有名的。徐上力透過YouTube觀看了甲子園的影像，看到那乾淨的黑土和看台上的加油場面，深深被吸引。於是他選擇進入有接收留學生經驗的明秀日立。

在宿舍開始了集體生活。當他做自我介紹時，隊友反復問道「真的嗎？（まじで？）」他當時不明白這意味著什麼，因為他所學習的日語教材中，「真的？（本当に？）」這個句子反復出現。

剛開始時，由於不擅長日語，他覺得和別人說話很害羞，甚至開始在食堂裡獨自吃晚飯。在練習時，有時候也聽不懂指導員的指示。但是，當他向隊友求助時，他們會挑選易懂的單詞教他。曾經避免交談的自己在此時振作起來，意識到「這樣不行」。

現在成為二年級生的他已經能夠流利地與他人對話了。在這夏季，他作為替補投手得到了11號背號，還能傳達教練的指示，並且整理打者打出去的球棒。「我希望在這裡投球」，這個心願在他心中越來越強烈。

明秀日立9日甲子園首輪以1比5不敵聖隷克里斯多福，無緣晉級下一輪，徐上力沒有獲得上場機會。徐上力回顧這場比賽的九局下，球隊落後四分，已經兩人出局，他目睹了前輩們走向打擊區的表情：「他們彷彿在告訴自己，一定不能讓比賽由自己結束。」也許如果沒有來到這裡，他就無法理解，這種超越言語的對勝利的渴望。

關鍵字： 留學生甲子園明秀日立徐上力台灣

