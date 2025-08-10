運動雲

葛里遜8下關鍵全壘打助洋基險勝太空人　布恩讚其沉著心態

▲紐約洋基隊中外野手葛里遜（Trent Grisham）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基隊中外野手葛里遜（Trent Grisham）再度在關鍵時刻挺身而出，他在10日對陣休士頓太空人的比賽中，於8局下半轟出超前陽春砲，幫助球隊最終以5比4喜迎主場勝；條紋軍主帥布恩（Aaron Boone）賽後形容他是「The Big Sleep」，讚賞其臨危不亂的特質。

比賽進入8局下半，當時雙方4比4戰成平手，太空人左投金恩（Bryan King）登板救援，葛里遜將球數逼至1好3壞後，掃出右外野二樓看台的全壘打，幫助洋基5比4超前；這支全壘打是他本季第 21轟，刷新個人生涯紀錄，而其中16支是在追平或超前比分的情況下打出。

「我只是相信自己已經準備好，我認為我就是為這種時刻而生的，我上場時就是抱著這種心態，」葛里遜賽後受訪時說道，「保持冷靜在這裡扮演了很重要的角色。」

布恩接著強調，葛里遜能在打擊時讓比賽節奏慢下來，「他在那些關鍵時刻能夠專注，今年整季的打擊內容都很好，即使遇到低潮，他也很有耐心，清楚知道自己要找什麼球，計畫明確，你可以看到他的長打能力。」

原預計由威廉斯（Devin Williams）收尾的比賽，最終由貝德納（David Bednar）投出5個出局數的救援拿下勝投。

8局上半洋基4比2領先時，奧圖維（Jose Altuve）安打送回一分，隨後柯瑞亞（Carlos Correa）保送讓壘包滿壘；貝德納接手後保送 沃克（Christian Walker）讓太空人追平，但他隨後三振迪亞斯（Yainer Diaz）與崔梅爾（Taylor Trammell）化解危機，並在9局送出三上三下。

「我無法把Bednar放進比這更危險的情況了，他面對Walker先取得好球數，但最後保送，他卻完全沒有慌張，接著連續三振，9局也是乾淨俐落的解決。」布恩提及。

洋基先發右投希爾（Luis Gil）此役迎來本季第2場先發，他主投5.1局失2分並送出7次三振，雖然首局首名打者佩尼亞（Jeremy Peña）就轟出陽春炮，但希爾在下半局迅速穩住局勢，隨後更靠著史坦頓（Giancarlo Stanton）的保送打點與萊斯（Ben Rice）的高飛犧牲打反超比分。

4局太空人追平，但希爾展現去年美聯年度新人王的水準，退場時球隊仍以4比2領先，雖然最終因隊友救援失敗而無緣勝投，但布恩最後仍評價道：「他找到節奏了，雖有幾次被逼到三壞球，但大多贏下那些對決。他的速球、變速球與滑球今天都是關鍵武器。」

關鍵字： 紐約洋基休士頓太空人MLB

