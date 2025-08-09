不拌派MVP！高宇杰連滷肉飯都挖著吃　兄弟8比0完封悍將

▲ 鄭浩均 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟9日主場迎戰富邦悍將，前3局就攻下5分建立優勢，5局再添3分鎖定勝局，終場以8比0完封對手。先發鄭浩均繳出5局僅被敲1安、無失分的好投，奪下本季第4勝。

首局兄弟先靠王政順的中外野安打先馳得點，2局下高宇杰再敲安送回第2分；3局下江坤宇中外野安打擴大領先，高宇杰隨後再補上兩分打點安打，比分瞬間拉開到5比0。

5局下，兄弟由岳東華保送、高宇杰觸身開局，張仁瑋、岳政華連2安各送回1分；隨後黃韋盛內野滾地造成游擊手失誤、攻勢延續，許基宏再以犧牲飛球添1分。單局進帳3分，樂天8比0領先。徹底澆熄悍將反攻氣焰。

鄭浩均此戰用球71球，送出3次三振無四死球，5局好投無失分，防禦率降至1.34。富邦先發黃保羅僅投2.1局失5分吞敗。

兄弟本周末舉辦「好侍食品」咖哩主題日，「咖哩要拌還是不拌」的話題近期掀起熱議，不拌派的高宇杰此役繳出3打數2安、3打點佳績，奪下單場MVP。

賽後被問到「不拌的理由」，高宇杰直言沒有特別原因，「我在吃滷肉飯，也都會直接從上面挖，不會去攪拌。」 此役是高宇杰連續第32場先發蹲捕，如何與洋投建立信任，他透露私下會抽空聊天，加上比賽實戰中勇於表達想法，確保彼此觀念一致，再自我檢討與調整。

