台鋼雄鷹Thank You石萬金！感性告別隊友　那瑪夏報到隨隊

▲新洋投那瑪夏（Dinelson Lamet），於今（9）日抵達台灣。 （圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹於9日宣布將進行洋將陣容調整，並決定註銷石萬金（Spenser Watkins）的註冊。石萬金感性地向隊友和球迷表達祝福與感謝，並宣布自己將於10日離開台灣。他也感謝球迷一路以來的支持，並期待見證球隊未來的成就。

石萬金本季為台鋼雄鷹先發投手，出賽15場，取得4勝7敗的戰績，共投75.2局，防禦率為5.11。他自開季以來與團隊共同奮戰，這是他與台鋼雄鷹的第二個賽季。由於球隊戰力調整，台鋼雄鷹決定註銷他的註冊，而他將於明日（10日）離開台灣。

石萬金在告別時表示：「致我的隊友，祝福你們身體健康，職業生涯一切順利！在這漫長賽季中與隊友建立的情誼將是無可取代的，我會一直珍惜。我希望我在場內外所做的能夠給大家帶來啟發與收穫。我會想念你們，也期待見證你們未來的成就！」

他也特別感謝球迷，說：「感謝你們的支持，給了球隊力量與熱情，這是我們每一天努力的動力。從小禮物到每次合影，這些回憶將成為我珍貴的收藏，我真心感受到你們的愛與關心，謝謝你們！」

目前台鋼雄鷹的下半季戰績為9勝7敗2和，勝率0.563，暫居第二，全年戰績為39勝37敗2和，勝率0.513，暫居第三。為了強化投手陣容，球隊日前宣布簽下新洋投那瑪夏（Dinelson Lamet），他已於今日（9日）抵達台灣，並來到澄清湖棒球場與新隊友見面。

▲因球隊戰力調整，台鋼雄鷹近日註銷註冊石萬金，他將於明（10）天離開台灣。 （圖／台鋼雄鷹提供）