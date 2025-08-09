運動雲

>

台鋼雄鷹Thank You石萬金！感性告別隊友　那瑪夏報到隨隊

▲因球隊戰力調整，台鋼雄鷹近日註銷註冊石萬金，他將於明（10）天離開台灣。另一方面，新洋投那瑪夏（Dinelson Lamet），於今（9）日抵達台灣。 （圖／台鋼雄鷹提供）

▲新洋投那瑪夏（Dinelson Lamet），於今（9）日抵達台灣。 （圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹於9日宣布將進行洋將陣容調整，並決定註銷石萬金（Spenser Watkins）的註冊。石萬金感性地向隊友和球迷表達祝福與感謝，並宣布自己將於10日離開台灣。他也感謝球迷一路以來的支持，並期待見證球隊未來的成就。

石萬金本季為台鋼雄鷹先發投手，出賽15場，取得4勝7敗的戰績，共投75.2局，防禦率為5.11。他自開季以來與團隊共同奮戰，這是他與台鋼雄鷹的第二個賽季。由於球隊戰力調整，台鋼雄鷹決定註銷他的註冊，而他將於明日（10日）離開台灣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲因球隊戰力調整，台鋼雄鷹近日註銷註冊石萬金，他將於明（10）天離開台灣。另一方面，新洋投那瑪夏（Dinelson Lamet），於今（9）日抵達台灣。 （圖／台鋼雄鷹提供）

▲新洋投那瑪夏（Dinelson Lamet），於今（9）日抵達台灣。 （圖／台鋼雄鷹提供）

石萬金在告別時表示：「致我的隊友，祝福你們身體健康，職業生涯一切順利！在這漫長賽季中與隊友建立的情誼將是無可取代的，我會一直珍惜。我希望我在場內外所做的能夠給大家帶來啟發與收穫。我會想念你們，也期待見證你們未來的成就！」

他也特別感謝球迷，說：「感謝你們的支持，給了球隊力量與熱情，這是我們每一天努力的動力。從小禮物到每次合影，這些回憶將成為我珍貴的收藏，我真心感受到你們的愛與關心，謝謝你們！」

目前台鋼雄鷹的下半季戰績為9勝7敗2和，勝率0.563，暫居第二，全年戰績為39勝37敗2和，勝率0.513，暫居第三。為了強化投手陣容，球隊日前宣布簽下新洋投那瑪夏（Dinelson Lamet），他已於今日（9日）抵達台灣，並來到澄清湖棒球場與新隊友見面。

▲因球隊戰力調整，台鋼雄鷹近日註銷註冊石萬金，他將於明（10）天離開台灣。另一方面，新洋投那瑪夏（Dinelson Lamet），於今（9）日抵達台灣。 （圖／台鋼雄鷹提供）

▲因球隊戰力調整，台鋼雄鷹近日註銷註冊石萬金，他將於明（10）天離開台灣。 （圖／台鋼雄鷹提供）

關鍵字： 台鋼雄鷹石萬金那瑪夏洋投感性告別

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威後援5局無失分！助巨人5：0完封國民奪大聯盟生涯首勝

鄧愷威後援5局無失分！助巨人5：0完封國民奪大聯盟生涯首勝

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

鄧愷威享受啤酒浴笑喊：眼睛張不開很臭！教頭揭好投關鍵

鄧愷威享受啤酒浴笑喊：眼睛張不開很臭！教頭揭好投關鍵

2163天的等待！鄧愷威的首勝　終結台灣投手近6年大聯盟勝投荒

2163天的等待！鄧愷威的首勝　終結台灣投手近6年大聯盟勝投荒

快訊／中華男籃睽違12年再拚亞洲盃8強　晉級兩大條件一次看

快訊／中華男籃睽違12年再拚亞洲盃8強　晉級兩大條件一次看

孫易磊11日迎生涯首先發 新庄喊話：好久不見，交給你了！

孫易磊11日迎生涯首先發 新庄喊話：好久不見，交給你了！

台鋼雄鷹Thank You石萬金！感性告別隊友　那瑪夏報到隨隊

台鋼雄鷹Thank You石萬金！感性告別隊友　那瑪夏報到隨隊

林盛恩1A初登板繳完美內容　4局無安打封鎖對手

林盛恩1A初登板繳完美內容　4局無安打封鎖對手

杜蘭特恐錯失36.4億頂薪續約！　火箭球團策略曝光

杜蘭特恐錯失36.4億頂薪續約！　火箭球團策略曝光

【這杯架哪裡買？】貓咪頭頂飲料一臉淡定

熱門新聞

鄧愷威後援5局無失分！助巨人5：0完封國民奪大聯盟生涯首勝

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

鄧愷威享受啤酒浴笑喊：眼睛張不開很臭！教頭揭好投關鍵

2163天的等待！鄧愷威的首勝　終結台灣投手近6年大聯盟勝投荒

快訊／中華男籃睽違12年再拚亞洲盃8強　晉級兩大條件一次看

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威後援5局無失分奪生涯首勝

228歲神足茂利挑戰拳王搶救不治

3大谷翔平讓賽揚名投嫉妒：不公平！

4鄧愷威啤酒浴喊超臭　教頭揭好投關鍵

5鄧愷威大聯盟首勝　台灣近6年再開胡

最新新聞

1神獸對決！克蕭生涯218勝追平薛茲爾

2菅野高優質先發　捕手： 絕對信賴

3千賀滉大坦言「無法撐到比賽後段」

4大谷6月後首度猛打　8月打擊率0.444

5林政華8轟全隊最多　林立不意外

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林智平扛大巨蛋首轟笑稱：可能外野空調沒開　食安風波未擾軍心

【I人版生日快樂歌】李多慧見粉絲幫慶生超害羞XD

林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

【兄弟鬩牆】邊荷律搶東海、銀赫親筆簽名和小翔大打出手？！

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366