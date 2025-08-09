千賀滉大復出後狀態不穩　坦言「無法撐到比賽後段」

▲千賀滉大復出後狀態不穩。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

效力紐約大都會的千賀滉大今（9）日於客場對戰密爾瓦基釀酒人，先發4又1/3局被敲2支安打，送出3次保送與2次三振，失3分（1分自責），最終吞下本季第4敗。

比賽在5局風雲突變，2比0領先時，千賀面對首名打者帕金斯（Blake Perkins）發生失誤，隨後被圖朗（Brice Turang）鎖定卡特球，轟出右中外野全壘打牆，形成2比2平手，接著他再因保送、捕手干擾與觸身球形成滿壘，被換下場後由萊利（Brooks Raley）接手，不料他投出觸身球，意外送回致勝分，也讓千賀自5月對波士頓紅襪後首度吞敗。

Brice Turang smacks one 430 feet off of Kodai Senga to tie the game in the fifth! pic.twitter.com/T6AqNlokxz — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 9, 2025

千賀賽後談到第5局的轉折時表示，「我就是單純犯了錯，投球的位置也投不好，我想全力去完成自己能做的守備動作，但結果接球失誤。（雖然失誤在心理上）沒有太大影響，但那時對會打那種球的打者來說，球投得並不好。」

這是他自左大腿傷癒歸隊後的第5場先發，至今仍未能投滿100球，千賀坦言，「現在真的沒辦法投到比賽中後段，也無法維持表現到100球，因此會被早早換下場，我要努力增加0失分的局數，投更多的球與局數。」他強調將持續調整，找回穩定戰力。