滿壘僅用3球脫困！鄧愷威感謝隊友守備神救援

記者王真魚／綜合報導

舊金山巨人隊台灣右投鄧愷威9日後援5局無失分，助隊5比0完封國民，拿下大聯盟生涯首勝。賽後他直言，勝投關鍵在於隊友守備幫忙，「今天主要是隊友守備幫忙，像3局的守備美技、5局滿壘先守一顆、再幫我抓雙殺，都讓我安全下莊。」

回顧比賽，他說前幾局打線幫忙拿了分數，讓他投起來更放心。這場比賽是在「開局投手」蓋吉（Matt Gage）投完首局後接手登板，他表示，並沒有特別調整，「就是按照先發輪值的準備方式，沒有太多不一樣的地方。」

談到今年與去年的不同，鄧愷威坦言，去年還沒完全適應後援角色，「那時候還在摸索怎麼調整。今年上來先發，是自己習慣的位置，比較放得開去丟，知道該怎麼調整。」

▲鄧愷威 。（圖／路透）

5局上他在無人出局滿壘的危機中，只用3球脫困。鄧愷威直言，「那次暫停幫助我滿多，讓我思考下一球怎麼配，也多一點時間可以喘口氣。」

他也感謝隊友守備幫忙，「3局那一球邊線的美技接殺，5局迪佛斯（Rafael Devers）先幫我守一個，再來是亞達梅斯（Willy Adames）抓雙殺，讓我安全下庄，能夠拿勝投，我覺得隊友守備的幫助滿大。」

距離上次大聯盟初登板到這次重返投手丘，鄧愷威認為最大的改變是投球心態，「去年會有點想要表現，反而有點本末倒置。今年就是照教練團給的任務去做，用平常心，不會像去年那樣想做得更多。」

關鍵字： 台灣巨人隊鄧愷威大聯盟守備

鄧愷威後援5局無失分！助巨人5：0完封國民奪大聯盟生涯首勝

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

2163天的等待！鄧愷威的首勝　終結台灣投手近6年大聯盟勝投荒

快訊／中華男籃睽違12年再拚亞洲盃8強　晉級兩大條件一次看

鄧愷威享受啤酒浴笑喊：眼睛張不開很臭！教頭揭好投關鍵

孫易磊11日迎生涯首先發 新庄喊話：好久不見，交給你了！

林盛恩1A初登板繳完美內容　4局無安打封鎖對手

續任先發！鄧愷威主場迎戰國民　美媒不看好撐完4局

大谷翔平猛敲3安、柯蕭力壓薛茲爾　道奇5比1勝藍鳥

