鄧愷威享受啤酒浴笑喊：眼睛張不開很臭！教頭揭好投關鍵

“He's throwing more strikes, and he's using his fastball enough to get off his break and stuff. His breaking stuff is really good. So for me, it's just being a lot more efficient throwing the ball over to play more.”



記者王真魚／綜合報導

舊金山巨人隊台灣右投鄧愷威今（9日）在巨人甲骨文主場後援5局無失分，助隊以5比0擊退華盛頓國民，不僅終結球隊主場8連敗，也收下個人大聯盟生涯首勝。總教練梅爾文（Bob Melvin）盛讚他從第一個打者開始就展現穩定控球，且比以往更好地運用速球。

鄧愷威此役在「開局投手」蓋奇（Matt Gage）投完首局後接手登板，面對20名打者僅被敲3安打，送出4次三振、1次保送，用球64球、42球好球，穩穩守住勝利基礎。與上週對大都會的震盪初先發相比，他明顯更能控制情緒，投球節奏流暢。

「看起來他一開始就進入狀況了。」梅爾文表示，「雖然等到第二局才上場，有點不同，但他一上來就能用變化球投進好球，也更好地運用速球。」

梅爾文認為，鄧愷威此戰投進好球的比例更高，也更常使用速球來帶動變化球的效果，投球時能夠更有效率地把球投進好球帶，尤其是變化球，「真的很不錯。」

比賽關鍵出現在5局上，鄧愷威滿壘無人出局陷入危機，投手教練馬丁尼茲（J.P. Martinez）進場與內野手短暫會議後，他先用曲球讓打者擊成回傳一壘後封殺本壘的滾地球，隨後再以伸卡球製造雙殺，化解最大失分危機。梅爾文直言，「那是本場比賽最重要的三個出局數。」

賽後，鄧愷威依照大聯盟傳統，接受「洗衣籃推車式啤酒浴」慶祝首勝。他形容這是一次相當特別的經驗，「差點不能呼吸！」至於台灣拿首勝是否也有類似慶祝，他笑說，「我高中畢業就過來，不太清楚台灣的生態。」被問到最噁心的東西是什麼，他苦笑直呼根本看不到，只是不斷聞到「很臭的味道」。

