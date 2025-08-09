大谷翔平6月後首度猛打賞　8月打擊率飆至0.444

▲大谷翔平8月打擊手感火燙。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇大谷翔平今（9）日對多倫多藍鳥的比賽中，以「第1棒、指定打擊」先發出賽，單場5打數敲出3支安打，帶動球隊以5比1取勝，並完成本季第9次猛打賞。目前他在8月的7場比賽全數敲安，累積27打數12安打，月打擊率高達0.444。

首打席，大谷面對生涯218勝、3451次三振的藍鳥先發薛茲爾（Max Scherzer），在1好1壞後擊中外角曲球，將球送往中外野形成安打；5局下2出局時，他在2好2壞時鎖定低角度滑球，擊出右中外野落地越過全壘打牆的場地規則二壘安打，隨後貝茲（Mookie Betts）掃出左外野2分炮逆轉比數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Ohtani leadoff single off Scherzer!

SportsNetLA pic.twitter.com/UjYko7pHih — James¹⁷¹⁸???? (@ShotimeLAD) August 9, 2025

Mookie Betts gives the @Dodgers the lead with a 2-run homer! pic.twitter.com/CZWikDRKGb — MLB (@MLB) August 9, 2025

7局下無人出局一壘有人時，大谷面對藍鳥左投里托（Brendon Little）擊出一壘強襲安打，累積本場第3安，並推進跑者至三壘。此局道奇再添3分，將比分拉開至5比1。

雖然第5打席遭三振出局，但大谷8月場場敲安的表現，讓他以0.444的高打擊率成為道奇近期進攻的重要火力來源，本場3安打也是他自6月16日以來首度完成單場3安打紀錄。