杜蘭特恐錯失36.4億頂薪續約！　火箭球團策略曝光

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）的爆料，休士頓火箭並不打算為2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）提供接近頂薪的延長合約。雖然杜蘭特可能不會堅持爭取全額頂薪，但火箭的開價恐怕與頂薪相距甚遠。

按照現行薪資上限制度，杜蘭特若簽下頂薪延長合約，2年價值約1億2200萬美元（約36.4億台幣），然而火箭方面傾向保持財務彈性，不打算為即將年滿36歲的杜蘭特提供高額長約。麥克馬洪指出，火箭即便讓杜蘭特進入最後1年合約並在賽季結束成為自由球員，也不會感到恐慌。

火箭在今夏積極補強，送出格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）與今年首輪籤至鳳凰城太陽，換來杜蘭特，並引進芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）與卡佩拉（Clint Capela）。在補強後，火箭奪冠賠率攀升至+900，並被視為西區爭冠的大熱門。

火箭近年在新勞資協議下保持簽約紀律，偏好短年限、遞減薪資或附有選項的合約，降低長期風險。外界關注的焦點在於，火箭是否會提出如2年1億美元的方案，或是壓低至每年約4000萬美元。

由於火箭是杜蘭特在交易申請時少數點名的目的地之一，球隊可能有信心以較低價碼續留這位未來名人堂球星。但雙方對「合理價值」的認知差距，仍需在未來數月內協商釐清。