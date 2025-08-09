運動雲

2025年NBA聖誕大戰組合公布！　詹皇、唐西奇將對決杜蘭特

▲▼杜蘭特、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特、詹姆斯將再次在聖誕大戰碰頭。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA官方今（9）日公布2025年聖誕大戰賽程，將於當地時間12月25日安排5場焦點對決，包括轉戰休士頓火箭的杜蘭特（Kevin Durant）將對決洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Dončić），吸引全球球迷關注。

揭幕戰將於美東時間中午開打，由紐約尼克坐鎮主場迎戰克里夫蘭騎士，此組合被視為可能的東區決賽前哨戰。另外，這是尼克隊史第58次在聖誕節出賽，為NBA史上最多。

焦點之戰安排在湖人對上火箭，這將是湖人連續第27年聖誕節登場。火箭今夏網羅杜蘭特，陣容大幅升級，上季西區第2的他們將挑戰由老對手詹姆斯與唐西奇領軍的湖人。

另一場西區重量對決由達拉斯獨行俠作客金州勇士，新科狀元弗拉格（Cooper Flagg）將對決歷史三分球王柯瑞（Stephen Curry），延續雙方近年的季後賽恩怨。

衛冕軍奧克拉荷馬雷霆則將在主場迎戰聖安東尼奧馬刺，讓球迷再度見證雷霆奪冠後的主場榮耀時刻。

壓軸場由丹佛金塊主場迎戰明尼蘇達灰狼，重演2025年西區準決賽的激烈戲碼，約基奇（Nikola Jokic）與艾德華茲（Anthony Edwards）2大球星將再度正面對決。

值得注意的是，2024年NBA總冠軍波士頓塞爾提克因坦圖（Jayson Tatum）阿基里斯腱撕裂賽季報銷，今年將自2015年以來首度缺席聖誕大戰。

