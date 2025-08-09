運動雲

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

▲▼神足茂利。（圖／翻攝自Instagram／k_shige92）

▲神足茂利拳賽後不幸離世。（圖／翻攝自Instagram／k_shige92）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

日本拳擊界傳出憾事，日本拳擊委員會（JBC）於今（9）日凌晨宣布，超羽量級排名第5的拳手神足茂利在2日挑戰東太平洋拳王頭銜賽後失去意識，送醫搶救6天後，8日晚間10時59分宣告不治，得年28歲。

根據日媒報導，神足茂利當天在東太平洋超羽量級拳王戰中對決現任拳王波田大和，鏖戰12回合，最終3位裁判判定打成平手。比賽中雙方互有攻守，並無被擊倒或遭重擊的明顯場面，賽後他自行步行返回休息室，接受醫生檢查時卻突然失去意識，隨即被緊急送往醫院，診斷為急性硬腦膜下血腫並接受手術，但最終仍不幸離世。

神足茂利出身名古屋市，身高178公分，自中學起於名古屋的業餘拳擊隊展開訓練，高中時曾在全國選拔賽名列第3，大學期間他是關東大學聯盟的主力，並助隊奪冠，業餘時期共累積50勝23敗。

神足茂利畢業後加入位於神奈川縣相模原市的職業隊，與現任WBC、IBF雛量級統一拳王中谷潤人同門，經常一同參與館內與合宿訓練，2019年10月以TKO勝完成職業首戰，職業戰績為8勝（5KO）2敗2和，此戰為生涯首度挑戰拳王頭銜，卻在賽後倒下，令拳壇與球迷感到惋惜。

這已是日本拳擊連續2年發生類似悲劇，2023年12月26日，雛量級拳手穴口一輝在比賽後因右側硬腦膜下血腫動刀搶救，但仍於2024年2月2日病逝，得年23歲。近月日本拳壇也接連傳出選手賽後接受開顱手術的事件，包括2日比賽中同場出賽的日本輕量級排名第4浦川大將，以及5月曾獲IBF迷你量級世界冠軍的重岡銀次朗。

關鍵字： 拳擊神足茂利波田大和

