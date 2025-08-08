運動雲

>

統一星光女孩日妮妮以王心凌作表演主軸　Joy地板動作吸睛

▲統一星光女孩日妮妮以王心凌作表演主軸　Joy地板動作吸睛。（圖／統一公關提供）

▲統一星光女孩日　Joy地板動作吸睛。（圖／統一公關提供）

記者胡冠辰／綜合報導

統一獅週五主場限定星光女孩日一推出即廣受好評，許多球迷踴躍進場支持自己喜歡的女孩；因下半季台南球場受風災影響需整修，女孩也因緣際會解鎖其他球場的表演舞台，7月底有趙娟週、包子在大巨蛋精彩演出，今日則安排妮妮和Joy。

首先在一壘登場的是妮妮，表演王心凌「愛你」，無論服裝或是舞蹈動作，讓球場充斥青春活力氛圍。

妮妮表示，之前有球迷形容她和王心凌十分相似，恰巧能藉此機會致敬，「一個月前，我原本有兩首歌在選，之後覺得在UniGirls內應該只有我比較像王心凌，這也算是我的特色，最後在前一個禮拜確定要用『愛你』表演，馬上處理好服裝、剪輯歌曲。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲統一星光女孩日妮妮以王心凌作表演主軸　Joy地板動作吸睛。（圖／統一公關提供）
▲統一星光女孩日妮妮以王心凌作表演主軸。（圖／統一公關提供）

妮妮提及，相較台上表演時，在場邊等待時需要回想和複習動作時比較緊張，她也感謝球迷進場支持，希望今天的表演沒有辜負球迷的鼓勵。

三壘的Joy則是以韓國舞曲「Dr.Feel Good」，火辣的舞蹈，其中更包含許多地板動作，令球迷如癡如醉。

Joy說：「這首其實是十幾年前的歌了，雖然可能比較少人知道，但我真的很喜歡這首，剛好能夠透過這次的表演，讓這首歌散播出去。」

Joy在衣服上也暗藏巧思，她表示，這次衣服有點像是女警的風格，原本的配飾是要全黑的，但她覺得全黑太暗沉，所以改成藍色上衣。

她額外提及腳下將近10公分的高跟鞋，「因為鞋子很高，加上有很多地板動作，要十分注意身體重心的部分，這是我練習時一直在克服的，地板動作也讓膝蓋有些瘀青。」

Joy最後表示，這幾天都有收到球迷的鼓勵和加油，甚至有球迷送禮表達支持，讓她非常感動。

關鍵字： 統一獅中華職棒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

統一獅臨時換將！飛力獅感冒不適　胡智爲頂替先發

統一獅臨時換將！飛力獅感冒不適　胡智爲頂替先發

戴維斯未來3年比唐西奇多賺7.4億　美媒：獨行俠是他的球隊

戴維斯未來3年比唐西奇多賺7.4億　美媒：獨行俠是他的球隊

續任先發！鄧愷威主場迎戰國民　美媒不看好撐完4局

續任先發！鄧愷威主場迎戰國民　美媒不看好撐完4局

快訊／中華隊本屆世運會首面獎牌出爐　劉菖閔武術項目奪銅牌

快訊／中華隊本屆世運會首面獎牌出爐　劉菖閔武術項目奪銅牌

控球全面崩盤！　林昱珉僅投3.1局6保送挨兩轟失6分、防禦率破7

控球全面崩盤！　林昱珉僅投3.1局6保送挨兩轟失6分、防禦率破7

初對決柯瑞「搶到球很得意」秒悲劇　勇士新星大讚咖哩為人

初對決柯瑞「搶到球很得意」秒悲劇　勇士新星大讚咖哩為人

快訊／中華男籃又贏了　林庭謙轟22分領軍亞洲盃2連勝

快訊／中華男籃又贏了　林庭謙轟22分領軍亞洲盃2連勝

快訊／轟22分賽後被藥檢　林庭謙談2連勝：團隊溝通執行還要更好

快訊／轟22分賽後被藥檢　林庭謙談2連勝：團隊溝通執行還要更好

水手新援奈勒狂轟、猛盜！　追平鈴木一朗紀錄

水手新援奈勒狂轟、猛盜！　追平鈴木一朗紀錄

庫明加換吉迪？勇士有意延攬公牛全能後衛　雙方早有淵源

庫明加換吉迪？勇士有意延攬公牛全能後衛　雙方早有淵源

【抽到自家偶像就付錢！】追星人帶小卡讓店員選XD

熱門新聞

統一獅臨時換將！飛力獅感冒不適　胡智爲頂替先發

戴維斯未來3年比唐西奇多賺7.4億　美媒：獨行俠是他的球隊

續任先發！鄧愷威主場迎戰國民　美媒不看好撐完4局

快訊／中華隊本屆世運會首面獎牌出爐　劉菖閔武術項目奪銅牌

控球全面崩盤！　林昱珉僅投3.1局6保送挨兩轟失6分、防禦率破7

初對決柯瑞「搶到球很得意」秒悲劇　勇士新星大讚咖哩為人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1統一獅臨時換將！飛力獅感冒不適

2AD未來3年比唐西奇多賺7.4億

3巨人主場迎戰國民　鄧愷威續任先發！

4中華隊世運會首獎牌　劉菖閔武術奪銅

5林昱珉3.1局6保送失6分

最新新聞

1吳念庭再扮英雄痛擊「流浪獅」！

2統一獅週五主場限定星光女孩日廣受好評

3世運會武術中華女將劉佩勳　第6名作收

4林智平大巨蛋首轟：可能外野空調沒開

5古久保點名英雄！得點圈非林智平莫屬

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

【兄弟鬩牆】邊荷律搶東海、銀赫親筆簽名和小翔大打出手？！

墨西哥超養眼猛男啦啦隊　網見壯碩身材：引進台灣

暴傳掉分後用安打彌補　張政禹：對不起投手！

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366