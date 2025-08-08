許賀捷明隨隊　沈鈺傑曝其他新人進度：鍾亦恩簽約金會破500萬

▲ 沈鈺傑 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿本屆選進8位新秀，其中以許賀捷最早完成簽約。副領隊沈鈺傑今受訪透露，許賀捷明天將隨隊，教練團也會就近觀察狀況，若調整得宜，會先安排他前往二軍進行實戰比賽。

沈鈺傑表示，許賀捷是首位談約達成共識的選手，「我們知道他滿有企圖心，很想趕快進入球隊。」因此在談約期間，就已經請他先隨隊三天，「因為他是大學畢業，有比較多空檔時間，也不知道他平常去哪裡練習，乾脆就請他來球隊報到。」

他也強調，許賀捷的合約是依照球隊一貫標準來談，沒有因外界稱今年是「小年」而壓低簽約金，「我們還是維持一定水準。」

至於首輪指名、來自西苑高中的鍾亦恩，沈鈺傑則透露仍在積極洽談中，並明確表示：「鍾亦恩的簽約金一定會超過500萬。」

他進一步說明，目前包括鍾亦恩、陳世展、劉曜維、王奕翔等4人都在U18國家隊集訓中，球團與選手保持密切聯繫，也有關心他們的比賽狀況。

沈鈺傑強調，今年選進的選手對球隊未來都至關重要，特別是投手，「我們的目標就是全部都會簽下來。」

談到許賀捷的即戰力評估，沈鈺傑認為雖然他從春季聯賽、大專盃之後就沒再出賽，但大學期間持續精進自己，也曾赴加拿大交流學習，很認同選手這麼做，「能不斷提升自己，就是好事。」