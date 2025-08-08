擺脫世大運失常陰霾！高承睿拍落世界第8　晉級橫濱冠軍賽16強

▲「柚子同學」高承睿擺脫世大運低潮。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

「柚子同學」高承睿上個月在德國萊茵魯爾世大運表現失常，太過自責而情緒崩潰，返台後靠著做蛋糕找回內心平靜，小高本周重新出發，參加WTT橫濱冠軍賽，男單首輪強碰世界第8的斯洛維尼亞一哥約基奇，開賽就迅速進入狀況，技戰術執行得宜，最終以11比9、8比11、11比7、11比8挺進16強，成為我國此站唯一晉級的選手。

台灣共有4位選手參加此站賽事，一哥林昀儒籤運不佳，首戰就碰上他生涯還未贏過的球王林詩棟，1比3苦吞對戰9連敗，隨後資深女將黃怡樺也敗給日本名將伊藤美誠；一姐鄭怡靜今日才出賽，面對難纏的日本削球好手橋本帆乃香，開賽就陷入0比10落後，最終遭直落3橫掃。

世界排名第27的「柚子同學」高承睿成為我國此站的「最後希望」，重新出發的小高開賽迅速進入狀況，打出一波7比3攻勢，掌控了局面，持續保持領先，靠著一記反手擰取得10比7、3個局點，雖被化解了2個，仍以11比9先下一城。

▲高承睿在世大運表現失常，一度情緒崩潰，返台後靠著做蛋糕找回平靜。（圖／大專體總提供）

進入次局，兩人形成拉鋸，一路打到6比6，小高連丟2分後，又追到7比8僅落後1分，可惜接著打出界，7比10被逼出3個局點，以8比11讓出，雙方總局數戰成1比1。

來到第3局，雙方上演多板相持，打出精彩的回合，但小高沒能拿下分數，陷入3比5落後，所幸下半局翻轉了局面，連拿3分以8比7超前，發長球也收到效果，再將領先擴大到9比7，並以10比7獲得3個局點，11比7收下此局，總局數2比1聽牌。

第4局，小高從落後追到5比5，迫使對手喊出暫停。暫停過後，小高又連拿2分，打出絕佳氣勢，在8比8後再次超前，10比8取得2個賽末點，以11比8鎖定勝局，挺進男單16強。