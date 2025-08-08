唐西奇狂減14公斤全面進化　湖人助教：NBA當今最強1對1球員

Slovenian media says Luka lost 14 kg (31 lbs) in comparison to a year ago pic.twitter.com/tBVXXf3etW — SLO HOOPS FAN ???????? (@SloHoopsFan) August 7, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人「金童」唐西奇（Luka Doncic）正以生涯「最佳體態」備戰2025-26賽季。根據斯洛維尼亞《POP TV》報導，他今夏已減重多達31磅（約14公斤），明顯精瘦許多，洛城助教麥克米蘭（Nate McMillan）讚嘆，「我認為他可能是當今NBA最強的1對1球員，他能在任何人面前出手投籃。」

唐西奇上季官方體重為230磅（約104.3公斤），據傳巔峰時期一度接近260磅（約118公斤），遠高於一名身高6呎6吋（約198公分）男性的平均體重205磅（約93公斤）。儘管他上季仍能繳出場均28.2分、8.2籃板、7.7助攻的全能數據，但外界普遍認為，身體狀態限制了他真正的上限。

唐西奇今夏採用無麩質飲食、間歇性斷食，每天進行兩次訓練，打造出「MVP等級」的體態。湖人首席助教麥克米蘭大讚他的狀態煥然一新，「他可能是當今NBA最強的1對1球員，他能在任何人面前出手投籃。無論你試圖用防守壓迫他，還是派小個子干擾，他都能用身體頂住你，然後從你頭頂投籃。」

不僅如此，唐西奇在領導力上也有明顯提升。斯洛維尼亞國家隊老戰友普雷佩里奇（Klemen Prepelic）透露，「他比過去更愛開口說話了。他正擔起作為球隊門面的挑戰，不論是在NBA還是在這裡（國家隊），他的話具有分量。」

普雷佩里奇強調，唐西奇的改變不只在數據和體態，更能「聽」出來，場上聲音更大、更有主見，敢於掌控比賽，「你已經能看到全新的唐西奇，他現在是領袖，而他的聲音最有分量。」