庫明加換吉迪？勇士有意延攬公牛全能後衛　雙方早有淵源

▲▼魔術薩格斯；公牛吉迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士曾在2021年選秀夜考慮選吉迪，如今傳出灣區對這位全能後衛有興趣。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在與庫明加（Jonathan Kuminga）續約談判卡關之際，傳出勇士將目光放在同樣還沒談好合約的公牛全能後衛吉迪（Josh Giddey）身上，「勇士會有興趣視情況進行某種庫明加與吉迪的先簽後換交易。」不過《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）披露，吉迪與公牛可能很快會達成3年7000萬美元的合約。

現年22歲的吉迪曾以19歲又40天，成為NBA史上「最年輕締造大三元」的球員，上季他在公牛單季30次達成雙十，還有7次大三元，身手相當全能，不過他希望簽下一份年薪約3000萬美元的合約，與庫明加的要價水準接近，卻傳出芝加哥只願開出2000萬美元左右，談判陷入僵局。

吉迪與勇士前場大物庫明加的狀況類似，兩人都認為自己擁有比實際更高的市場價值與談判籌碼。《Bleacher Report》記者費雪（Jake Fischer）近日在節目上透露，多支球隊已與吉迪的經紀團隊接觸，其中就包括勇士，「據我了解，勇士會有興趣視情況進行某種庫明加與吉迪的先簽後換交易。」

▲勇士柯爾、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加與勇士續約談判陷入僵局。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，勇士與吉迪早有淵源。費雪指出，2021年選秀夜勇士原本預期庫明加會被雷霆以第6順位挑走，當時他們準備在第7順位選吉迪，結果順位對調，吉迪提前被雷霆選走，勇士則順勢拿下庫明加。

吉迪生涯前3季都披雷霆戰袍，去年夏天被交易到公牛，與「禿曼巴」卡魯索（Alex Caruso）互換東家，雖然初期表現平平，但在「灌籃王」拉文（Zach LaVine）被送到國王後，進攻空間全面打開，全明星賽後繳出場均21.2分、10.7籃板、9.3助攻近乎「場均大三元」數據。

《ClutchPoints》記者西格爾則報導，吉迪最終可能還是會留隊，預計8月底前達成3年新約，「公牛可能會小幅提高報價，但仍堅持將年均薪控制在2000萬美元上下。最新來自非談判相關經紀人的推測認為，合約總額可能落在6500萬至7000萬美元之間。」

▲▼湖人天王詹姆斯發生致命失誤，目睹公牛吉迪砍進半場壓哨絕殺。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉迪賽季後半段火力全開，展現全能控場能力。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Jonathan Kuminga芝加哥公牛Josh Giddey

