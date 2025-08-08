主場奇蹟！18歲姆博科逆轉大坂直美　蒙特婁封后奪生涯首座1000冠軍

▲加拿大新星姆博科（Victoria Mboko）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

年僅18歲的加拿大新星姆博科（Victoria Mboko）在家鄉觀眾面前締造奇蹟！她在WTA1000蒙特婁站決賽上演逆轉戲碼，以2比6、6比4、6比1力退四屆大滿貫冠軍大坂直美，拿下生涯首座WTA巡迴賽冠軍，也成為繼2019年安德烈斯庫（Bianca Andreescu）後，第3位在公開賽年代於加拿大公開賽封后的本土球員。

A NEW CANADIAN SUPERSTAR IS BORN ????????



Victoria Mboko defeats Naomi Osaka in a three-set battle to capture the National Bank Open title in Montreal #OBN25 | @OBNmontreal pic.twitter.com/9uspi3h7d3 [廣告]請繼續往下閱讀... August 8, 2025

這場決賽是姆博科近兩週驚奇表現的最高潮，她以外卡身分出賽，一路上擊敗包括2020澳網冠軍科寧（Sofia Kenin）、今年法網冠軍高芙（Coco Gauff，賽會頭號種子）、2022溫網冠軍萊巴基娜（Elena Rybakina，賽會3號種子）與大坂直美等名將，成為WTA歷史上繼1999年小威廉絲（Serena Williams）後，第二年輕能在單一賽事擊敗4位大滿貫冠軍的球員。

The winning moment



Victoria Mboko captures her first WTA title in Montreal, defeating Osaka 2-6, 6-4, 6-1.#OBN25 pic.twitter.com/OveLB47YMZ — wta (@WTA) August 8, 2025

令人難以置信的是，姆博科在年初的世界排名僅第333，如今將飆升至85名，完成震撼性的排名躍進。

首盤姆博科手腕仍有傷勢影響，首個發球局就出現2次雙發失誤，並在整盤送出22次非受迫性失誤，被大坂直美直落拿下；次盤姆博科展現異於年齡的穩定與抗壓力，在第2盤2度保發關鍵局並完成4次破發，逼出決勝盤。

第3盤，姆博科在第3局率先破發，隨後於第四局陷入0比30的落後，她在6次平分中救下4個破發點，並以一記短球收尾，徹底點燃主場觀眾情緒，姆博科帶著氣勢一路走到終點，最終她以一記破發結束比賽，跪地落淚，觀眾全場起立鼓掌。

"I wanna thank every single one of you who came to support me"



Victoria Mboko addresses her home crowd as the new queen of Canada #OBN25 pic.twitter.com/5aW83eVMDp — Tennis Channel (@TennisChannel) August 8, 2025

賽後姆博科在頒獎典禮上發表感言時感性表示：「這一週在蒙特婁真的太不可思議了，我要感謝小球童、裁判以及所有志工的協助。」

此外她特別提到對手大坂直美：「我從小就非常崇拜妳，今天能和妳對戰是一種榮幸，妳一直是我成長過程中的榜樣。」

最後姆博科則感謝全場觀眾熱情應援：「我要謝謝所有這一週來現場支持我的觀眾，你們真的太棒了，我感激不盡。」

姆博科成為公開賽年代第3位在加拿大公開賽封后的本土球員，前2位分別為1969年的厄本（Faye Urban）和2019年的安德列斯庫。

姆博科也是WTA1000賽制自2009年推出以來，僅第3位以外卡身分奪冠的球員，前兩人為2011年辛辛那提的莎拉波娃（Maria Sharapova）以及同樣是安德烈斯庫在2019年印地安泉的壯舉。