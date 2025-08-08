運動雲

>

主場奇蹟！18歲姆博科逆轉大坂直美　蒙特婁封后奪生涯首座1000冠軍

▲加拿大新星姆博科（Victoria Mboko）。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大新星姆博科（Victoria Mboko）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

年僅18歲的加拿大新星姆博科（Victoria Mboko）在家鄉觀眾面前締造奇蹟！她在WTA1000蒙特婁站決賽上演逆轉戲碼，以2比6、6比4、6比1力退四屆大滿貫冠軍大坂直美，拿下生涯首座WTA巡迴賽冠軍，也成為繼2019年安德烈斯庫（Bianca Andreescu）後，第3位在公開賽年代於加拿大公開賽封后的本土球員。

這場決賽是姆博科近兩週驚奇表現的最高潮，她以外卡身分出賽，一路上擊敗包括2020澳網冠軍科寧（Sofia Kenin）、今年法網冠軍高芙（Coco Gauff，賽會頭號種子）、2022溫網冠軍萊巴基娜（Elena Rybakina，賽會3號種子）與大坂直美等名將，成為WTA歷史上繼1999年小威廉絲（Serena Williams）後，第二年輕能在單一賽事擊敗4位大滿貫冠軍的球員。

令人難以置信的是，姆博科在年初的世界排名僅第333，如今將飆升至85名，完成震撼性的排名躍進。

首盤姆博科手腕仍有傷勢影響，首個發球局就出現2次雙發失誤，並在整盤送出22次非受迫性失誤，被大坂直美直落拿下；次盤姆博科展現異於年齡的穩定與抗壓力，在第2盤2度保發關鍵局並完成4次破發，逼出決勝盤。

第3盤，姆博科在第3局率先破發，隨後於第四局陷入0比30的落後，她在6次平分中救下4個破發點，並以一記短球收尾，徹底點燃主場觀眾情緒，姆博科帶著氣勢一路走到終點，最終她以一記破發結束比賽，跪地落淚，觀眾全場起立鼓掌。

賽後姆博科在頒獎典禮上發表感言時感性表示：「這一週在蒙特婁真的太不可思議了，我要感謝小球童、裁判以及所有志工的協助。」

此外她特別提到對手大坂直美：「我從小就非常崇拜妳，今天能和妳對戰是一種榮幸，妳一直是我成長過程中的榜樣。」

最後姆博科則感謝全場觀眾熱情應援：「我要謝謝所有這一週來現場支持我的觀眾，你們真的太棒了，我感激不盡。」

姆博科成為公開賽年代第3位在加拿大公開賽封后的本土球員，前2位分別為1969年的厄本（Faye Urban）和2019年的安德列斯庫。

姆博科也是WTA1000賽制自2009年推出以來，僅第3位以外卡身分奪冠的球員，前兩人為2011年辛辛那提的莎拉波娃（Maria Sharapova）以及同樣是安德烈斯庫在2019年印地安泉的壯舉。

關鍵字： WTA網球蒙特婁女網賽姆博科大坂直美

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／中華男籃又贏了　林庭謙轟22分領軍亞洲盃2連勝

快訊／中華男籃又贏了　林庭謙轟22分領軍亞洲盃2連勝

快訊／轟22分賽後被藥檢　林庭謙談2連勝：團隊溝通執行還要更好

快訊／轟22分賽後被藥檢　林庭謙談2連勝：團隊溝通執行還要更好

戴維斯未來3年比唐西奇多賺7.4億　美媒：獨行俠是他的球隊

戴維斯未來3年比唐西奇多賺7.4億　美媒：獨行俠是他的球隊

初對決柯瑞「搶到球很得意」秒悲劇　勇士新星大讚咖哩為人

初對決柯瑞「搶到球很得意」秒悲劇　勇士新星大讚咖哩為人

世運會開幕！中華代表團第104順位進場　黃渼茜、孫家閎掌旗

世運會開幕！中華代表團第104順位進場　黃渼茜、孫家閎掌旗

媲美周俊三的「橫移跳投」絕技　徐宏瑋成熟狀態ready拚職籃

媲美周俊三的「橫移跳投」絕技　徐宏瑋成熟狀態ready拚職籃

水手新援奈勒狂轟、猛盜！　追平鈴木一朗紀錄

水手新援奈勒狂轟、猛盜！　追平鈴木一朗紀錄

中華最強雙能衛林庭謙轟22分　胡瓏貿：全隊努力讓他投

中華最強雙能衛林庭謙轟22分　胡瓏貿：全隊努力讓他投

大谷翔平生涯1000安落點出爐！官網曝落點圖　全壘打比例驚人高

大谷翔平生涯1000安落點出爐！官網曝落點圖　全壘打比例驚人高

3局都錯失局點！林昀儒WTT冠軍賽不敵球王林詩棟　吞對戰9連敗

3局都錯失局點！林昀儒WTT冠軍賽不敵球王林詩棟　吞對戰9連敗

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

熱門新聞

快訊／中華男籃又贏了　林庭謙轟22分領軍亞洲盃2連勝

快訊／轟22分賽後被藥檢　林庭謙談2連勝：團隊溝通執行還要更好

戴維斯未來3年比唐西奇多賺7.4億　美媒：獨行俠是他的球隊

初對決柯瑞「搶到球很得意」秒悲劇　勇士新星大讚咖哩為人

世運會開幕！中華代表團第104順位進場　黃渼茜、孫家閎掌旗

媲美周俊三的「橫移跳投」絕技　徐宏瑋成熟狀態ready拚職籃

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林庭謙轟22分　中華男籃亞洲盃2連勝

2中華男籃2連勝　林庭謙：溝通要更好

3AD未來3年比唐西奇多賺7.4億

4勇士新星與柯瑞初對決搶到球很得意

5世運會開幕！中華隊第104順位進場

最新新聞

1姆博科逆轉大坂直美　蒙特婁封后

2大聯盟公布最新打者實力榜！

3湖人2027年迎超級巨星入隊？

4大谷翔平生涯1000安落點出爐！

5勇士新星與柯瑞初對決搶到球很得意

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

【兄弟鬩牆】邊荷律搶東海、銀赫親筆簽名和小翔大打出手？！

墨西哥超養眼猛男啦啦隊　網見壯碩身材：引進台灣

暴傳掉分後用安打彌補　張政禹：對不起投手！

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366