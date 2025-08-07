胡金龍引退LOGO「道奇藍、統一橘」藏巧思　揮桿公仔吸睛

▲▼胡金龍引退賽LOGO藏巧思。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／台北報導

統一獅球星胡金龍於9月20日（星期六）將舉行引退儀式，地點選擇在高雄澄清湖棒球場，並以「HU'S PARTNER」為主題，誠摯邀請球迷共同見證這個歷史性時刻。今日（7日）記者會上公開了此次引退儀式的售票及活動詳情，同時也首次曝光了特別設計的引退形象視覺。

球團表示，本次胡金龍引退形象主視覺以金龍意象為設計出發點，象徵著胡金龍一生在棒球場上的闖蕩與堅韌。金龍遊四方，四處征戰，與胡金龍的棒球生涯相呼應。這一視覺設計呈現了胡金龍從台南出發，經歷洛杉磯、紐約、高雄、新北等各大城市的棒球洗禮，最終回到故鄉台南，結束他漫長且輝煌的棒球旅程。

▲統一 7-ELEVEN獅胡金龍榮耀引退記者會。（圖／記者李毓康攝）

至於LOGO也藏巧思，「HU」的複合文字造型，砲彈形代表重砲強襲，龍爪尖角象徵龍的元素，中央星芒象徵明星球員生涯。

胡金龍個人圖像的LOGO，則有黑白橘條紋代表統一獅元素，融合猛龍意象，還有招牌打擊姿態，以及生涯起點道奇藍2007與生涯終點2025統一橘。胡金龍表示，喜歡圖騰樣式，藍色加橘色剛好也是大都會的代表色。相關周邊商品也很吸睛，即日起預購，包含揮桿公仔以2051元預購，明年1月到貨。

▲▼胡金龍引退賽資訊。（圖／統一獅提供）

