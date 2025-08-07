運動雲

>

胡金龍引退LOGO「道奇藍、統一橘」藏巧思　揮桿公仔吸睛

▲▼胡金龍引退賽資訊。（圖／統一獅提供）

▲▼胡金龍引退賽LOGO藏巧思。（圖／統一獅提供）

▲▼胡金龍引退賽資訊。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／台北報導

統一獅球星胡金龍於9月20日（星期六）將舉行引退儀式，地點選擇在高雄澄清湖棒球場，並以「HU'S PARTNER」為主題，誠摯邀請球迷共同見證這個歷史性時刻。今日（7日）記者會上公開了此次引退儀式的售票及活動詳情，同時也首次曝光了特別設計的引退形象視覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

球團表示，本次胡金龍引退形象主視覺以金龍意象為設計出發點，象徵著胡金龍一生在棒球場上的闖蕩與堅韌。金龍遊四方，四處征戰，與胡金龍的棒球生涯相呼應。這一視覺設計呈現了胡金龍從台南出發，經歷洛杉磯、紐約、高雄、新北等各大城市的棒球洗禮，最終回到故鄉台南，結束他漫長且輝煌的棒球旅程。

▲▼統一 7-ELEVEN獅胡金龍榮耀引退記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲統一 7-ELEVEN獅胡金龍榮耀引退記者會。（圖／記者李毓康攝）

至於LOGO也藏巧思，「HU」的複合文字造型，砲彈形代表重砲強襲，龍爪尖角象徵龍的元素，中央星芒象徵明星球員生涯。

胡金龍個人圖像的LOGO，則有黑白橘條紋代表統一獅元素，融合猛龍意象，還有招牌打擊姿態，以及生涯起點道奇藍2007與生涯終點2025統一橘。胡金龍表示，喜歡圖騰樣式，藍色加橘色剛好也是大都會的代表色。相關周邊商品也很吸睛，即日起預購，包含揮桿公仔以2051元預購，明年1月到貨。

▲▼胡金龍引退賽資訊。（圖／統一獅提供）

▲▼胡金龍引退賽資訊。（圖／統一獅提供）

▲▼胡金龍引退賽資訊。（圖／統一獅提供）

▲▼胡金龍引退賽資訊。（圖／統一獅提供）

▲▼胡金龍引退賽資訊。（圖／統一獅提供）

▲▼胡金龍引退賽資訊。（圖／統一獅提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平敲出千安里程碑！　本季第39轟超前砲嗨翻道奇主場

大谷翔平敲出千安里程碑！　本季第39轟超前砲嗨翻道奇主場

遭兄弟「平鎮幫」狙擊　徐若熙笑：學長都知道我要投什麼球

遭兄弟「平鎮幫」狙擊　徐若熙笑：學長都知道我要投什麼球

大谷翔平轟千安卻無力救主　道奇3比5不敵紅雀嘆「若撐到最後會是大勝」

大谷翔平轟千安卻無力救主　道奇3比5不敵紅雀嘆「若撐到最後會是大勝」

中華男籃FIBA國際賽5連勝　圖齊：打出我們的節奏就會贏

中華男籃FIBA國際賽5連勝　圖齊：打出我們的節奏就會贏

留定湖人！里夫斯明夏將獲年薪近9億續約　成唐西奇長期搭檔

留定湖人！里夫斯明夏將獲年薪近9億續約　成唐西奇長期搭檔

柯威士剛從韓國來台　平野惠一見面先聊美食：台灣食物也好吃！

柯威士剛從韓國來台　平野惠一見面先聊美食：台灣食物也好吃！

他撿到大谷翔平千安紀念球！　24歲美軍激動：放辦公室珍藏

他撿到大谷翔平千安紀念球！　24歲美軍激動：放辦公室珍藏

日職餐食營養豐盛兼具「真的很厲害」　平野惠一曝兄弟管理方針

日職餐食營養豐盛兼具「真的很厲害」　平野惠一曝兄弟管理方針

大谷翔平轟2分砲、飆8次三振　締百年紀錄仍吞敗

大谷翔平轟2分砲、飆8次三振　締百年紀錄仍吞敗

柯威士是「右投版」魔神樂！林子偉舊識揭私下一面：像力亞士

柯威士是「右投版」魔神樂！林子偉舊識揭私下一面：像力亞士

【台鐵自強號冒濃煙】旅客行動電源突然自燃！全車乘客嚇壞

熱門新聞

大谷翔平敲出千安里程碑！　本季第39轟超前砲嗨翻道奇主場

遭兄弟「平鎮幫」狙擊　徐若熙笑：學長都知道我要投什麼球

大谷翔平轟千安卻無力救主　道奇3比5不敵紅雀嘆「若撐到最後會是大勝」

中華男籃FIBA國際賽5連勝　圖齊：打出我們的節奏就會贏

留定湖人！里夫斯明夏將獲年薪近9億續約　成唐西奇長期搭檔

柯威士剛從韓國來台　平野惠一見面先聊美食：台灣食物也好吃！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平千安達陣！

2遭兄弟「平鎮幫」狙擊　徐若熙笑回

3道奇3比5不敵紅雀大谷嘆「若撐到最後會是大勝」

4中華抗菲奪勝　圖齊：打出節奏就會贏

5留定湖人！里夫斯將獲年薪近9億續約

最新新聞

1TPBL職籃選秀　劉丞勳領銜共27人報名

2TPBL新規章　4洋將薪資上限11萬美金

3胡金龍LOGO藏巧思　揮桿公仔吸睛

4水手奈勒狂轟猛盜！追平朗神紀錄

5胡金龍談引退與未來規劃

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

應援曲《台灣尚勇》紅到日本　高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366