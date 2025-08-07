運動雲

>

水手新援奈勒狂轟、猛盜！　追平鈴木一朗紀錄

▲▼水手奈勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲奈勒追平鈴木一朗紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

水手新援奈勒（Josh Naylor）近日火力全開，轉戰西雅圖短短13天，就追平隊史傳奇鈴木一朗的罕見紀錄。水手今（7）日在主場以8比6擊敗芝加哥白襪，奈勒首局便轟出450英尺的2分砲，寫下個人最遠全壘打紀錄，同時也是本季第14轟。

這發全壘打出現在白襪先發坎農（Jonathan Cannon）投出的第1顆卡特球上。根據數據，坎農本季對左打首球使用卡特球的比率高達41%，成為奈勒鎖定的目標。

值得注意的是，奈勒在加盟水手後的短短11場比賽中，不僅全壘打連發，更在連2場比賽中皆達成至少1轟、2盜的成就，成為隊史第2名完成此壯舉的球員，前位正是2011年9月的鈴木一朗。

至此，奈勒在水手的盜壘成功率10次盜壘全數成功，跑壘表現同樣亮眼。

放眼整個大聯盟，自1983年聖地牙哥教士的布朗（Bobby Brown）以來，奈勒是首位在新東家前12場比賽中敲出至少3轟、並完成8次以上盜壘的球員。

奈勒的全方位貢獻正是水手本季衝刺季後賽的重要關鍵，這場勝利讓球隊戰績提升至62勝53敗，本季首度高出5成勝率達9場，並僅落後休士頓太空人2場勝差，緊追美聯西區與外卡席次。

同場比賽中，中外野手羅德里奎茲（Julio Rodríguez）在第2局掃出本季第20轟，成為大聯盟史上首位連4季達成「單季20轟、20盜」的球員；主砲羅利（Cal Raleigh）貢獻2分打點，蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）也在7局補上1分保險。

先發投手柯比（George Kirby）繳出6局失2分、被敲5安的穩定內容，另送出9次三振，取得本季第7勝。雖然牛棚的巴扎多（Eduard Bazardo）、終結者穆諾茲（Andres Munoz）皆有失分，但最終仍守住勝果，穆諾茲也收下個人本季第26次救援成功。

關鍵字： MLB西雅圖水手奈勒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平敲出千安里程碑！　本季第39轟超前砲嗨翻道奇主場

大谷翔平敲出千安里程碑！　本季第39轟超前砲嗨翻道奇主場

遭兄弟「平鎮幫」狙擊　徐若熙笑：學長都知道我要投什麼球

遭兄弟「平鎮幫」狙擊　徐若熙笑：學長都知道我要投什麼球

大谷翔平轟千安卻無力救主　道奇3比5不敵紅雀嘆「若撐到最後會是大勝」

大谷翔平轟千安卻無力救主　道奇3比5不敵紅雀嘆「若撐到最後會是大勝」

中華男籃FIBA國際賽5連勝　圖齊：打出我們的節奏就會贏

中華男籃FIBA國際賽5連勝　圖齊：打出我們的節奏就會贏

留定湖人！里夫斯明夏將獲年薪近9億續約　成唐西奇長期搭檔

留定湖人！里夫斯明夏將獲年薪近9億續約　成唐西奇長期搭檔

柯威士剛從韓國來台　平野惠一見面先聊美食：台灣食物也好吃！

柯威士剛從韓國來台　平野惠一見面先聊美食：台灣食物也好吃！

他撿到大谷翔平千安紀念球！　24歲美軍激動：放辦公室珍藏

他撿到大谷翔平千安紀念球！　24歲美軍激動：放辦公室珍藏

日職餐食營養豐盛兼具「真的很厲害」　平野惠一曝兄弟管理方針

日職餐食營養豐盛兼具「真的很厲害」　平野惠一曝兄弟管理方針

大谷翔平轟2分砲、飆8次三振　締百年紀錄仍吞敗

大谷翔平轟2分砲、飆8次三振　締百年紀錄仍吞敗

柯威士是「右投版」魔神樂！林子偉舊識揭私下一面：像力亞士

柯威士是「右投版」魔神樂！林子偉舊識揭私下一面：像力亞士

趙露思淚訴為了拍戲　「連爸爸罹癌都沒回家」

熱門新聞

大谷翔平敲出千安里程碑！　本季第39轟超前砲嗨翻道奇主場

遭兄弟「平鎮幫」狙擊　徐若熙笑：學長都知道我要投什麼球

大谷翔平轟千安卻無力救主　道奇3比5不敵紅雀嘆「若撐到最後會是大勝」

中華男籃FIBA國際賽5連勝　圖齊：打出我們的節奏就會贏

留定湖人！里夫斯明夏將獲年薪近9億續約　成唐西奇長期搭檔

柯威士剛從韓國來台　平野惠一見面先聊美食：台灣食物也好吃！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平千安達陣！

2遭兄弟「平鎮幫」狙擊　徐若熙笑回

3道奇3比5不敵紅雀大谷嘆「若撐到最後會是大勝」

4中華抗菲奪勝　圖齊：打出節奏就會贏

5留定湖人！里夫斯將獲年薪近9億續約

最新新聞

1TPBL職籃選秀　劉丞勳領銜共27人報名

2TPBL新規章　4洋將薪資上限11萬美金

3胡金龍LOGO藏巧思　揮桿公仔吸睛

4水手奈勒狂轟猛盜！追平朗神紀錄

5胡金龍談引退與未來規劃

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

應援曲《台灣尚勇》紅到日本　高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366