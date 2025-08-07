水手新援奈勒狂轟、猛盜！　追平鈴木一朗紀錄

▲奈勒追平鈴木一朗紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

水手新援奈勒（Josh Naylor）近日火力全開，轉戰西雅圖短短13天，就追平隊史傳奇鈴木一朗的罕見紀錄。水手今（7）日在主場以8比6擊敗芝加哥白襪，奈勒首局便轟出450英尺的2分砲，寫下個人最遠全壘打紀錄，同時也是本季第14轟。

450 FEET!



Josh Naylor got ALL of this one pic.twitter.com/ty6YdLVYPC [廣告]請繼續往下閱讀... August 7, 2025

這發全壘打出現在白襪先發坎農（Jonathan Cannon）投出的第1顆卡特球上。根據數據，坎農本季對左打首球使用卡特球的比率高達41%，成為奈勒鎖定的目標。

值得注意的是，奈勒在加盟水手後的短短11場比賽中，不僅全壘打連發，更在連2場比賽中皆達成至少1轟、2盜的成就，成為隊史第2名完成此壯舉的球員，前位正是2011年9月的鈴木一朗。

至此，奈勒在水手的盜壘成功率10次盜壘全數成功，跑壘表現同樣亮眼。

Josh Naylor set the tone in the #Mariners' 8-6 win over the White Sox tonight. pic.twitter.com/EeyXnCP296 — Locked On Mariners (@LO_Mariners) August 7, 2025

放眼整個大聯盟，自1983年聖地牙哥教士的布朗（Bobby Brown）以來，奈勒是首位在新東家前12場比賽中敲出至少3轟、並完成8次以上盜壘的球員。

奈勒的全方位貢獻正是水手本季衝刺季後賽的重要關鍵，這場勝利讓球隊戰績提升至62勝53敗，本季首度高出5成勝率達9場，並僅落後休士頓太空人2場勝差，緊追美聯西區與外卡席次。

同場比賽中，中外野手羅德里奎茲（Julio Rodríguez）在第2局掃出本季第20轟，成為大聯盟史上首位連4季達成「單季20轟、20盜」的球員；主砲羅利（Cal Raleigh）貢獻2分打點，蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）也在7局補上1分保險。

先發投手柯比（George Kirby）繳出6局失2分、被敲5安的穩定內容，另送出9次三振，取得本季第7勝。雖然牛棚的巴扎多（Eduard Bazardo）、終結者穆諾茲（Andres Munoz）皆有失分，但最終仍守住勝果，穆諾茲也收下個人本季第26次救援成功。