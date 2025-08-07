戴維斯未來3年比唐西奇多賺7.4億　美媒：獨行俠是他的球隊

▲戴維斯上季中加盟獨行俠，成為球隊新核心。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠上季進行震撼交易，送走年輕頭牌唐西奇（Luka Dončić）換來資深明星長人戴維斯（Anthony Davis）。值得一提的是，戴維斯未來3季將比唐西奇多賺約2500萬美元（約7.4億台幣），美國媒體指出，這反映出達拉斯對戴維斯的信任與投資，他們選擇了防守與經驗，現在獨行俠是「一眉哥」的球隊。

唐西奇上周與湖人完成3年1.65億美元（約49億台幣）的續約，正式成為洛城的新門面，年初與他互換東家的冠軍長人戴維斯，接下來3季則將領到1.86億美元，比前達拉斯頭牌多賺約2500萬美元，《The Sporting News》撰文分析為何獨行俠願意投資在32歲的「一眉哥」身上。

首先，戴維斯的頂級防守能力是獨行俠急需的，隨著天才狀元弗拉格（Cooper Flagg）的加入，球隊正在朝著更強大的內線防守和體能發力，戴維斯恰恰能夠提供這方面的優勢。

▲NBA金童唐西奇與湖人完成3年續約。（圖／翻攝自X／Luka Doncic）

其次，儘管戴維斯有傷病歷史，達拉斯依然願意承擔這份風險，因為他能為球隊帶來季後賽經驗和領袖作用。最後，這筆合約不僅為戴維斯提供了高額薪資，也讓他成為隊伍的核心領袖，他將在未來幾年引領球隊，這對於正在尋求重建和增強競爭力的獨行俠來說，是一個長期的投資。

雖然唐西奇年輕且有著巨大的未來潛力，但獨行俠選擇將他交易，轉而以戴維斯為核心，顯示出球隊對經驗與防守的重視。戴維斯的合約讓他成為獨行俠未來幾年的支柱，並預期他將帶領弗拉格等年輕球員在NBA的發展。

▲獨行俠選擇重視防守與經驗，將戴維斯視為新領袖。（圖／達志影像／美聯社）

然而，這筆交易也讓人質疑，是否值得對一位曾多次受傷的球員投資這麼高的薪水。儘管如此，戴維斯的價值不僅來自於防守端，還來自於他在場上的領導力與對比賽的掌控。從長期角度來看，這筆交易若能順利實現預期，將使得達拉斯在未來的競爭中佔據有利位置。

但如果戴維斯的健康狀況再次成為問題，這筆投資可能會成為球隊未來的一大負擔。《The Sporting News》指出，獨行俠正清楚表達一個訊息：現在，這是戴維斯的隊伍。