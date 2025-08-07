運動雲

金鏞情誼無價！陳鏞基深情送別胡金龍：我會陪你走到最後

▲統一 7-ELEVEN獅胡金龍榮耀引退記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台北報導

中職傳奇球星胡金龍引退記者會今（7日）在台北國泰萬怡酒店舉行，昔日「金鏞連線」戰友、現任隊友陳鏞基也透過紀念影片送上祝福，談及兩人從敵手變戰友的過程，言語間滿是惺惺相惜，最後更以一句「我會陪你走到最後」動容告白，展現深厚兄弟情誼。

陳鏞基回憶，過去與胡金龍多為敵隊球隊交手，唯一真正並肩作戰的經驗，是在中華隊共同披上國家戰袍：「以前同隊只有在中華隊，一直是敵隊的感覺，我們在3A也對戰過，其實我一直很期待能和他一起打球。」

接著陳鏞基提及，胡金龍擅長觀察投手動作、掌握守備空間、球棒控制更是一絕，對此他也分享：「我看他打球會觀察投手投球、還有他的站位，因為他球棒控制真的非常好。」

胡金龍於2022年加盟統一獅，陳鏞基透露，當時胡金龍其實有先打電話詢問他的看法，「他有問我一些球隊的狀況，但我不能左右他的決定，我心裡是真的很希望他來，因為他是台南人。」事後胡金龍順利加盟，兩人終於有機會在職棒球季完整搭檔，延續「金庸連線」的默契與傳奇。

胡金龍也在記者會被問到，「金鏞連線」引退部分，陳鏞基今年有特別反應嗎？胡金龍表示他們有再聊，「那時候看誰先走（指引退），陳鏞基各方面都可以，反倒自己覺得自己沒辦法守備，容易帶給球隊負擔，趁自己今年還有一點點貢獻時引退。」

在紀念影片的尾聲，陳鏞基說：「我也會陪你走到最後，我相信你會留在統一，我們一起創造統一霸業。」說完還故作假哭姿態，試圖緩和情緒，卻反而更讓人感受到兩人多年情誼的濃厚。

胡金龍中職生涯2013年在義大犀牛發跡，12年共計出賽979場，3964個打席中擊出1249支安打，其中包括211支二壘安打以及14支三壘安打，全壘打方面累積85轟，中職生涯打擊三圍部分為0.344／0.388／0.481，盜壘次數則是76次。

個人獎項部分，胡金龍在2014年包攬中職最佳十人（外野手）、打擊王、安打王，2015年安打與打擊王二連霸。2018年再度榮焉最佳十人獎（指定打擊），同年9月獲得單月MVP，2019年生涯第3度獲得最佳十人獎（指定打擊）。

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

