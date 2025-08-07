大都會9戰8敗！打線嚴重熄火　索托：不知問題出在哪

▲大都會打線近期火力幾乎癱瘓。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紐約大都會近日再度陷入低潮，主場3連戰遭克里夫蘭守護者橫掃，且嚴重暴露出全隊火力熄火的困境。主砲索托（Juan Soto）賽後言語中充滿無奈，坦言不知問題出在哪。

「我真的不知道發生什麼事。」索托表示，「但我們的陣容絕對有實力，有能造成實質進攻影響的球員，我相信有一天情況會好轉。」

索托接著強調團隊必須有所調整，「我們必須變得更好，更有辦法去執行戰術、去調整。」他接著說，「沒有人跟我們說過，一路打到最後會很容易，但這就是挑戰，我們得主動去搶下勝利，沒有人會把冠軍獎盃送上門。」

這場在花旗球場進行的系列賽中，大都會分別以6比7、2比3、1比4吞下3連敗，近9戰共吞下8敗，全隊火力嚴重熄火，比賽直到索托今（7）日在9局下敲出陽春砲，才終於打破近15局無安打的尷尬紀錄。

Juan Soto homers in the 9th inning to break up Gavin Williams' no-hit bid. pic.twitter.com/6FTQegooAb — MLB (@MLB) August 6, 2025

此波低潮期間，大都會團隊打擊率與加權上壘率（wOBA）皆位居聯盟墊底水準，5場比賽得分未達3分。

今日大都會吸引超過4萬球迷進場觀戰，然而除了尼莫（Brandon Nimmo）、穆林斯（Cedric Mullins）選到保送，林多（Francisco Lindor）擊出強勁平飛球，以及文托斯（Mark Vientos）遭美技接殺的打擊外，進攻端幾無亮點。

目前大都會戰績63勝52敗，在國聯東區落後費城人2.5場，暫居外卡第3名，若打擊遲遲未能回暖，恐怕將失去競爭優勢。