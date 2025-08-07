留定湖人！里夫斯明夏將獲年薪近9億續約　成唐西奇長期搭檔

▲里夫斯有望明年夏天續約，與唐西奇搭檔衝冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

「鄉村Kobe」里夫斯（Austin Reaves）雖拒絕湖人開出的4年延長合約，預計在明年夏天跳脫合約，成為非受限自由球員，但據《ESPN》報導，聯盟多位高層人士看好他續留洛城，與唐西奇（Luka Dončić）攜手組成後場核心，屆時有機會獲得一紙年薪達3000萬美元（約8.9億台幣）以上的頂薪合約。

根據現行勞資協議規定，湖人這個休賽季最多只能開出平均年薪2300萬美元的延長合約，遠低於里夫斯預期的市值。若他等到明年夏天跳出合約，進入自由市場，將獲得更優渥的待遇。《ESPN》記者邦坦普斯（Tim Bontemps）報導，一位NBA高層人士透露，里夫斯下一份合約的年薪可能高達3000萬美元。

里夫斯上季為湖人出賽73場，繳出場均20.2分、4.5籃板、5.8助攻，投籃命中率46.0%，三分與罰球命中率分別為37.7%、87.7%。即便在季後賽首輪帶傷上陣，對灰狼仍有場均16.2分進帳。

▲里夫斯上季場均20.2分，季後賽帶傷出戰仍有穩定發揮。（圖／達志影像／美聯社）

邦坦普斯指出，里夫斯與湖人新門面唐西奇上季搭檔時間達668分鐘，是洛城上季出賽時間第2多的雙人組，兩人共組後場淨效率值達+6.5。他們雖非防守專家，但進攻化學效應良好，也未成為防守弱點，有望成為長期搭檔。

湖人今夏補進狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）、前年度最佳防守球員史馬特（Marcus Smart）與年輕側翼拉拉維亞（Jake LaRavia），其中拉拉維亞正是里夫斯親自招募。紫金軍團新賽季預計以唐西奇、里夫斯、八村壘、詹姆斯（LeBron James）與艾頓組成先發陣容。

湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）強調，球隊始終處於「贏在當下」的思維模式，同時也會做出謹慎而有彈性的決策，「若未來有合適的機會出現，我們將有能力做出應變。」

▲金童唐西奇與湖人續約3年，多名隊友現身記者會。（圖／達志影像／美聯社）