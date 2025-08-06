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張善政赴東北樂天開球　宣布桃園11月舉辦台日韓棒球交流賽

▲桃園市長張善政與3位東北樂天金鷲臺籍選手陽柏翔、王彥程及蕭齊合影 。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園市長張善政與3位東北樂天金鷲臺籍選手陽柏翔、王彥程及蕭齊合影 。（圖／桃園市政府提供）

記者王真魚／綜合報導

桃園市長張善政今（6）日前往日本宮城縣，出席日本職棒東北樂天金鷲對戰歐力士猛牛的賽事，並應邀擔任開球嘉賓。張市長於開球前宣布，桃園市將於今年11月舉辦「臺日韓棒球交流賽」，預計邀請東北樂天金鷲、韓國KT巫師（KT Wiz）及中華職棒樂天桃猿三支職業球隊齊聚桃園展開精彩對決，誠摯邀請各國球迷共襄盛舉，一同感受棒球運動與桃園城市的獨特魅力。

張市長致詞時表示，作為中華民國臺灣桃園市的市長，很榮幸能親臨東北樂天金鷲隊主場，並見證這場精彩比賽。他指出，樂天金鷲是兼具實力與人氣的強隊，而桃園的樂天桃猿同樣深受球迷喜愛，兩隊在同屬樂天體系下情誼深厚，今日也象徵臺日兩地的體育連結與友誼。

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開球儀式前，張市長特別與效力東北樂天金鷲隊的臺灣旅日球員陽柏翔、王彥程、蕭齊會面，肯定三位選手在異地奮戰的精神，並讚許他們是臺灣的驕傲，代表著無數年輕人追夢的典範。

訪日期間，張市長也與東北樂天金鷲球團社長森井誠之會面，雙方針對球場設施、營運管理及球員培訓等議題深入交流，期盼未來在運動層面展開更多合作，進一步促進桃園與仙台兩市，以及樂天體系的多元連結。

體育局指出，「臺日韓棒球交流賽」將於11月在桃園登場，邀請東北樂天金鷲、KT巫師與樂天桃猿三隊參賽。其中樂天桃猿與東北樂天金鷲首度同場交鋒，將上演樂天體系的「Rakuten對決」；KT巫師則是首度來臺比賽，開啟桃園與韓國水原市的棒球交流合作，藉由賽事讓球員彼此切磋，也讓球迷一睹各國勁旅的風采。

觀光旅遊局表示，桃園與仙台之間已有直飛航線，便利雙向觀光與球迷交流。市府也將持續推動運動觀光、節慶活動與多語行銷，結合票務、旅宿與城市體驗，打造完整的觀賽旅遊行程，帶動城市行銷與在地經濟。

今日活動貴賓雲集，包括桃園市副秘書長金志聿、體育局長許彥輝、觀光旅遊局副局長王麗娟，以及東北樂天金鷲社長森井誠之、管理本部長岡田朋城、事業開發本部長川田喜則、綜合企劃部長龜谷直幸，還有來自KT巫師的副領隊Donghoon Kye與三位旅日台灣球員陽柏翔、王彥程、蕭齊皆出席共襄盛舉。

關鍵字： 中職樂天桃猿張善政

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