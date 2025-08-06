陳冠偉中斷生涯最長18場無失分紀錄　更在意三振數下降

▲陳冠偉。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍終結者陳冠偉5日驚險守住勝利，但同時失分中斷了他生涯最長的連續18場、17局無失分紀錄。他坦言今年三振數降低是自己最在意的課題，並期待能有所改善。

陳冠偉於9局上登板，當時龍隊以4比2領先兄弟。遭到曾頌恩安打後，又被黃韋盛擊出二壘安打失分，隨後因暴投讓黃韋盛攻佔三壘，接著保送宋晟睿，再讓岳政華擊出飛球出局。

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自5月20日至7月27日，陳冠偉保持連續無失分。他表示，「投球不想失分，但自己也知道，投球不可能完全不失分，只能過度在意數據，僅專注當下。」

在前役賽後，總教練葉君璋提到，陳冠偉的投球表現與他前一場出賽隔得太久有關。陳冠偉則回應說，「沒有比賽時，也會在牛棚模擬打者，保持比賽的感覺。」

談到今年最在意的課題，陳冠偉坦言「三振數變少，我會想讓投球的位置讓打者難以擊打，還在調整中。球路大家都知道，主要還是在配球和投球位置上，賽前與捕手討論並做出改變。」

去年他在56局投球中奪得72次三振，而今年至今在32.1局中僅有23次三振。他認為這確實存在差距，「投球策略上會做調整，面對打者也要更熟悉當天狀況。」至於揮空率下降的問題，他解釋道，「可能投球品質與去年有差別，我會盡量讓打者打不好，但不會過度要求三振或揮空。」