運動雲

>

周彥農一軍初登板未驚艷但仍會在輪值　林岳平點出課題

▲周彥農 。（圖／中職提供）

▲周彥農 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／桃園報導

20歲小將周彥農昨晚迎來職業生涯首次一軍登板，面對樂天桃猿主投4局失3分。統一獅總教練林岳平對他的初登板給予肯定，但也直言，「還有一些課題要努力，包括控管跑者、變換節奏投球，這是一軍生存下來必須擁有的技術能力。」

周彥農是統一獅在2023年選秀第5輪指名的投手，昨日首次站上一軍投手丘，一開始略顯緊張，首局連挨3安失1分，不過隨即穩住陣腳，成功送出三振化解危機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2局下他再度陷入亂流，被余德龍、梁家榮敲安，再被馮健庭短打推進，林子偉適時滾地球讓桃猿再下一城。2出局後又遭陳晨威補上安打，再掉1分。

雖然前兩局受到挑戰，周彥農隨後表現逐漸回穩，第3局面對桃猿中心打線，成功讓林立、林承飛、張閔勛三人出局，展現調整能力。全場他用68球投完4局，被敲7安失3分，送出1次三振、無保送。

林岳平表示，周彥農此戰沒有任何保送是可取之處，但整體來說「表現一般般，沒有特別驚艷」。他指出首局對方積極跑壘，讓周彥農在變換節奏、控管跑者上受到影響，導致投球專注度下降，「這是他必須更快進步的地方。」

餅總也透露，原先設定周彥農投3局是低標，最終完成4局內容，超出預期，「至少能把分數壓在3分以內，沒有變成一面倒的局面，這對球隊就是很大的幫助。」

周彥農下周仍會在先發輪值中，林岳平說，「下一場可能還會遇到類似狀況，要從練習中就開始訓練應對方式。」期待這位新秀持續進化，在一軍戰場站穩腳步。

關鍵字： 周彥農統一獅一軍初登板職棒新秀教練肯定中職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林家正找到新東家！將轉戰大西洋聯盟力拚重返美職

林家正找到新東家！將轉戰大西洋聯盟力拚重返美職

快訊／陳盈駿狂轟34分　中華男籃亞洲盃首戰撂倒菲律賓

快訊／陳盈駿狂轟34分　中華男籃亞洲盃首戰撂倒菲律賓

扯！中華男籃賽後兩度被稱「中國台北」　大功臣陳盈駿還遭改姓

扯！中華男籃賽後兩度被稱「中國台北」　大功臣陳盈駿還遭改姓

WBSC最新排名出爐！U12失利無礙 台灣靠12強積分穩住世界第2

WBSC最新排名出爐！U12失利無礙 台灣靠12強積分穩住世界第2

Kobe無法躋身「史上最佳」　美球評曝關鍵原因：只有這6人能

Kobe無法躋身「史上最佳」　美球評曝關鍵原因：只有這6人能

死蒼蠅、活蛆驚見伙食中 陳冠宇今天才知：改善真的有感

死蒼蠅、活蛆驚見伙食中 陳冠宇今天才知：改善真的有感

大谷翔平重啟二刀流後打擊下滑？外媒點出真正隱憂

大谷翔平重啟二刀流後打擊下滑？外媒點出真正隱憂

日職餐食營養豐盛兼具「真的很厲害」　平野惠一曝兄弟管理方針

日職餐食營養豐盛兼具「真的很厲害」　平野惠一曝兄弟管理方針

大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

戴維斯連2則「神祕」限動引擔憂　球迷心碎：快把他交易回湖人

戴維斯連2則「神祕」限動引擔憂　球迷心碎：快把他交易回湖人

潔潔跳〈看我72變〉致敬藍波　感動：謝謝給我這麼棒的禮物

熱門新聞

林家正找到新東家！將轉戰大西洋聯盟力拚重返美職

快訊／陳盈駿狂轟34分　中華男籃亞洲盃首戰撂倒菲律賓

扯！中華男籃賽後兩度被稱「中國台北」　大功臣陳盈駿還遭改姓

WBSC最新排名出爐！U12失利無礙 台灣靠12強積分穩住世界第2

Kobe無法躋身「史上最佳」　美球評曝關鍵原因：只有這6人能

死蒼蠅、活蛆驚見伙食中 陳冠宇今天才知：改善真的有感

讀者回應

﻿

熱門新聞

1遭釋出不到十日　林家正火速找到新東家

2陳盈駿轟34分　率中華男籃撂倒菲律賓

3中華男籃賽後兩度被稱「中國台北」　

4棒球世界排名最新出爐 ！台灣穩住第2

5Kobe無法躋身史上最佳　美球評曝原因

最新新聞

1「用比的比講的還快」　蔣少宏鼓勵陳冠偉：他其實很好

2陳冠偉中斷紀錄　更在意三振下降

3胡智為不回先發　張宥謙有望當Open醬

42025總統盃街舞大賽　挑戰534萬獎金

5黃博多前役挨轟狀況多　平野惠一期待新洋投創造內部競爭

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

李珠珢超短裙+前胸透膚上衣　純欲系局間舞讓網友都嗨了

應援曲《台灣尚勇》紅到日本　高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

大哥巨蛋開球！喜翔被FA圈粉起舞　王識賢笑：美的事物很難拒絕

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【男人的默契】駕駛見停車場位置剩一個　用猜拳決定勝負！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366