周彥農一軍初登板未驚艷但仍會在輪值　林岳平點出課題

▲周彥農 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／桃園報導

20歲小將周彥農昨晚迎來職業生涯首次一軍登板，面對樂天桃猿主投4局失3分。統一獅總教練林岳平對他的初登板給予肯定，但也直言，「還有一些課題要努力，包括控管跑者、變換節奏投球，這是一軍生存下來必須擁有的技術能力。」

周彥農是統一獅在2023年選秀第5輪指名的投手，昨日首次站上一軍投手丘，一開始略顯緊張，首局連挨3安失1分，不過隨即穩住陣腳，成功送出三振化解危機。

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2局下他再度陷入亂流，被余德龍、梁家榮敲安，再被馮健庭短打推進，林子偉適時滾地球讓桃猿再下一城。2出局後又遭陳晨威補上安打，再掉1分。

雖然前兩局受到挑戰，周彥農隨後表現逐漸回穩，第3局面對桃猿中心打線，成功讓林立、林承飛、張閔勛三人出局，展現調整能力。全場他用68球投完4局，被敲7安失3分，送出1次三振、無保送。

林岳平表示，周彥農此戰沒有任何保送是可取之處，但整體來說「表現一般般，沒有特別驚艷」。他指出首局對方積極跑壘，讓周彥農在變換節奏、控管跑者上受到影響，導致投球專注度下降，「這是他必須更快進步的地方。」

餅總也透露，原先設定周彥農投3局是低標，最終完成4局內容，超出預期，「至少能把分數壓在3分以內，沒有變成一面倒的局面，這對球隊就是很大的幫助。」

周彥農下周仍會在先發輪值中，林岳平說，「下一場可能還會遇到類似狀況，要從練習中就開始訓練應對方式。」期待這位新秀持續進化，在一軍戰場站穩腳步。