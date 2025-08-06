運動雲

>

古久保肯定球團飲食改善　看到爆料感到遺憾：滿可惜的

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿隊再爆食安問題，對此總教練古久保健二也表示，球團在第一次事件後已有所改善，他也曾向球團反映，希望提供更完善的飲食環境，「沒有說百分之百，但有看到正在改善的成果，球團也想辦法更好，我們也有提出更好的建議。」

古久保指出，桃猿隊內選手、教練與職員眾多，球團也願意傾聽每一位成員的意見並加以調整，目前此事已交由球團處理，他說，「我們現在就是把每個人的意見收集，讓球團去做改善。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於本次事件再度引起外界關注，古久保感到遺憾，「其實第一次發生後，改善幫助都滿大的，球團也有盡快處理，早上看到新聞會覺得滿可惜的。往後這問題就交由球團處理，我們會專注在比賽。」

桃猿隊在上半季與下半季分別各遭爆料一次，古久保也坦言，「如果這時候剛好遇到球隊氣勢有掉，可能會有點困擾，我們會想辦法讓每位選手更專注在比賽裡。」

有「大胃王」稱號的投手陳冠宇今日也出面回應。他表示，平時多在球團用餐，對於外界質疑的內容，他坦言，「應該說，對我們來說吃這方面，撇除食安的問題，之前第一次有提出來後，確實改善很多，有攝取到更多好的蛋白質。這次的狀況我自己是沒有吃到，是今天才知道的，就交由球團處理。」

關鍵字： 食安問題桃猿隊古久保陳冠宇新聞报道

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林家正找到新東家！將轉戰大西洋聯盟力拚重返美職

林家正找到新東家！將轉戰大西洋聯盟力拚重返美職

快訊／陳盈駿狂轟34分　中華男籃亞洲盃首戰撂倒菲律賓

快訊／陳盈駿狂轟34分　中華男籃亞洲盃首戰撂倒菲律賓

扯！中華男籃賽後兩度被稱「中國台北」　大功臣陳盈駿還遭改姓

扯！中華男籃賽後兩度被稱「中國台北」　大功臣陳盈駿還遭改姓

WBSC最新排名出爐！U12失利無礙 台灣靠12強積分穩住世界第2

WBSC最新排名出爐！U12失利無礙 台灣靠12強積分穩住世界第2

Kobe無法躋身「史上最佳」　美球評曝關鍵原因：只有這6人能

Kobe無法躋身「史上最佳」　美球評曝關鍵原因：只有這6人能

死蒼蠅、活蛆驚見伙食中 陳冠宇今天才知：改善真的有感

死蒼蠅、活蛆驚見伙食中 陳冠宇今天才知：改善真的有感

大谷翔平重啟二刀流後打擊下滑？外媒點出真正隱憂

大谷翔平重啟二刀流後打擊下滑？外媒點出真正隱憂

大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

戴維斯連2則「神祕」限動引擔憂　球迷心碎：快把他交易回湖人

戴維斯連2則「神祕」限動引擔憂　球迷心碎：快把他交易回湖人

快訊／單場轟34分宰菲　陳盈駿中華隊封神之作賽後不居功

快訊／單場轟34分宰菲　陳盈駿中華隊封神之作賽後不居功

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

熱門新聞

林家正找到新東家！將轉戰大西洋聯盟力拚重返美職

快訊／陳盈駿狂轟34分　中華男籃亞洲盃首戰撂倒菲律賓

扯！中華男籃賽後兩度被稱「中國台北」　大功臣陳盈駿還遭改姓

WBSC最新排名出爐！U12失利無礙 台灣靠12強積分穩住世界第2

Kobe無法躋身「史上最佳」　美球評曝關鍵原因：只有這6人能

死蒼蠅、活蛆驚見伙食中 陳冠宇今天才知：改善真的有感

讀者回應

﻿

熱門新聞

1遭釋出不到十日　林家正火速找到新東家

2陳盈駿轟34分　率中華男籃撂倒菲律賓

3中華男籃賽後兩度被稱「中國台北」　

4棒球世界排名最新出爐 ！台灣穩住第2

5Kobe無法躋身史上最佳　美球評曝原因

最新新聞

1獅隊2上2下　林岳平曝林子豪膝傷狀況

2桃猿餐食衛生惹議　職棒工會發布聲明

3曾與SGA合作　戰神技術教練瓊斯登場

4古久保肯定飲食改善　看爆料感到遺憾

5陽明發揮運動企業認證精神　辦理小小運動員籃球體驗營

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

李珠珢超短裙+前胸透膚上衣　純欲系局間舞讓網友都嗨了

應援曲《台灣尚勇》紅到日本　高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

大哥巨蛋開球！喜翔被FA圈粉起舞　王識賢笑：美的事物很難拒絕

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【男人的默契】駕駛見停車場位置剩一個　用猜拳決定勝負！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366