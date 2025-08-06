古久保肯定球團飲食改善　看到爆料感到遺憾：滿可惜的

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿隊再爆食安問題，對此總教練古久保健二也表示，球團在第一次事件後已有所改善，他也曾向球團反映，希望提供更完善的飲食環境，「沒有說百分之百，但有看到正在改善的成果，球團也想辦法更好，我們也有提出更好的建議。」

古久保指出，桃猿隊內選手、教練與職員眾多，球團也願意傾聽每一位成員的意見並加以調整，目前此事已交由球團處理，他說，「我們現在就是把每個人的意見收集，讓球團去做改善。」

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對於本次事件再度引起外界關注，古久保感到遺憾，「其實第一次發生後，改善幫助都滿大的，球團也有盡快處理，早上看到新聞會覺得滿可惜的。往後這問題就交由球團處理，我們會專注在比賽。」

桃猿隊在上半季與下半季分別各遭爆料一次，古久保也坦言，「如果這時候剛好遇到球隊氣勢有掉，可能會有點困擾，我們會想辦法讓每位選手更專注在比賽裡。」

有「大胃王」稱號的投手陳冠宇今日也出面回應。他表示，平時多在球團用餐，對於外界質疑的內容，他坦言，「應該說，對我們來說吃這方面，撇除食安的問題，之前第一次有提出來後，確實改善很多，有攝取到更多好的蛋白質。這次的狀況我自己是沒有吃到，是今天才知道的，就交由球團處理。」