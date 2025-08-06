林家正找到新東家！將轉戰大西洋聯盟力拚重返美職

▲林家正。（圖／取自林家正官方粉絲團）

記者王真魚／綜合報導

台灣旅美捕手林家正日前遭運動家釋出，今傳出好消息，他已與南馬里蘭藍蟹隊（Southern Maryland Blue Crabs Southern）完成簽約，將正式投入該聯盟賽事，力拚重返美國職棒舞台。

運動家2A球隊Midland RockHounds與美國時間7月28日公告，球團正式釋出林家正，以因應新秀陸續簽約報到所帶來的小聯盟人數調整壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時林家正所屬經紀公司展逸表示，他將先轉往獨立聯盟尋找機會。如今傳出好消息。根據林家正粉絲團「Lyle」管理員公告，他已於美國時間8月4日（周一）加盟藍蟹隊，並飛往北卡羅萊納州與當時作客的球隊會合。此消息也獲得大西洋聯盟官方球員異動名單確認，林家正的名字已正式登錄於藍蟹隊名單中。

現年26歲的林家正去年在世界12強賽大放異彩，身為中華隊主力捕手，他在冠軍戰面對日本轟出全壘打，攻守俱佳的表現贏得球迷喜愛。隨後與運動家簽下小聯盟合約，並獲邀參加大聯盟春訓。

原本他也入選今年初世界棒球經典賽資格賽名單，但為了挑戰大聯盟夢想而婉拒參賽。

林家正本季效力2A出賽32場，其中29場蹲捕，合計93打數17支安打、9分打點，打擊率0.183，上壘率0.284，長打率0.204，OPS為0.488。

南馬里蘭藍蟹隊曾是多位台灣好手的落腳地，包括王建民、陳冠任與胡金龍皆曾效力於此。如今林家正加盟，期盼能在新舞台找到穩定出賽空間，持續調整狀態，邁向重返美職之路。