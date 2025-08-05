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朱育賢致勝3分砲！陳冠偉後援險翻船　龍斷兄弟4連勝

▲朱育賢、鋼龍。（圖／味全龍提供）

▲朱育賢。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

「龍象大戰」5日在大巨蛋上演，吸引12079人進場觀戰，朱育賢開轟猛打秀，致勝3分砲扭轉勝利，以4比3獲勝，斷兄弟近期4連勝。

兄弟1局上就由陳俊秀、許基宏連續保送攻佔得點圈，曾頌恩適時安打先馳得點。3局上江坤宇率先保送，陳俊秀擊出游擊滾地球，利用守備失誤上壘，跑者攻佔一、三壘，陳俊秀發動盜壘，江坤宇趁傳跑回本壘得分，以2比0領先。

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味全龍3局下反攻，郭天信野手選擇上壘，李凱威安打後，朱育賢轟右外野全壘打，本季第9轟出爐，一棒超前為3比2。吉力吉撈延續攻勢敲安打，陳子豪獲得保送，劉基鴻掃出右外野安打追加1分，拉開至4比2。

味全龍牛棚林凱威、林子昱各投1局穩住戰局，9局下陳冠偉登板，曾頌恩敲安打並換上許庭綸代跑，1出局後，黃韋盛掃出安打帶回1分。此時陳冠偉發生暴投，讓跑者衝向三壘，高宇杰擊出內野飛球，宋晟睿選到保送，岳政華敲內野飛球，陳冠偉驚險守住1分差勝利。

黃博多主投5局，被敲9支安打，包含1發全壘打，奪3次三振，失4分，承擔本季第5敗。鋼龍度過首局亂流回穩，投6局，僅被敲1安打，有5次保送，奪6次三振，失2分，其中1分為非責失分，奪本季第8勝，與3投並列聯盟第二。

朱育賢前三打席就完成猛打賞，僅差三壘安打完全打擊，開轟貢獻3打點，也成為致勝英雄。這是他繼7月23後再度開轟，連兩轟都在大巨蛋轟出，僅差1轟就能達成連續10季雙位數全壘打的里程碑。

▲朱育賢、鋼龍。（圖／味全龍提供）

▲鋼龍。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 棒球朱育賢味全龍龍象大戰兄弟

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